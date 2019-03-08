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Devlet korumasındaki çocuklar kendi evlerindeydi 

Cumhurbaşkanımızın eşi Sayın Emine Erdoğan Hanımefendi dün Cumhurbaşkanlığı Külliyesinde devlet koruması altında olup koruyucu ailelerde olan çocuklarımız için bir davet verdi.

  • HALİME KÖKÇE / ANALİZ
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Külliye’nin koridorlarında çocukların koşturmalarını seyretmek nasıl mutluluk vericiydi anlatamam. Çocuklar her mekânın süsü, neşesi ve aslında sahip olduğumuz her şeyin, bizden geriye bir şeyler bırakma isteğimizin de sebebi. Hepimiz anne babalarımızdan duymuşuzdur “Biz sizin için çalışıyoruz” sözünü. Bizim küçük de olsa birikimlerimizle iyi bir hayat bırakmak istediğiniz çocuklarımız, devlet için, toplum için millet için yani bizi bir arada tutan üst kavram ve kurumlar için yeni nesillerdir. İstiklâl Marşımızın şairi Mehmet Akif Ersoy’un “Asım’ın nesli” dediği şey hani... 

***

Sadece evimizdekiler değil, tüm çocuklar bizim çocuklarımız. Devlet korumasındaki çocuklara karşı devletin sorumluluğu çok yüksek. Koruyucu ailelik müessesesi bunun için var. Uzunca bir süredir ağır bürokrasisine rağmen (ki bu çocukların güvenli ellere emanet edildiğinden emin olabilmek için bir zorunluluk aynı zamanda) ilgili bakanlığın çalışmalarıyla sağlıklı şekilde işliyor. Hanımefendi’nin tüm çocukların annesi sorumluluğuyla bu konuyla yakından ilgilenmesi çok değerli. Dünkü buluşma, hem koruyucu aile sayısını artırmak, daha çok çocuğun sıcak aile ortamına kavuşmasını sağlamak adına kamuoyunda farkındalık oluşturdu hem de bu vesileyle aileler Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı ve Hanımefendi’ye sorunları iletme imkanı buldu. 

Çocuklar hepimizin, onlara nasıl bir gelecek miras bırakacağımız ise en önemli meselemiz. 

Seçimin nabzı 24´te atıyor

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