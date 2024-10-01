Devlet korumasındaki genç kızlara umut olan proje: Geleceğe İşbaşı

Kadın ve Demokrasi Vakfı'nın (KADEM) 2016 yılında başlattığı, Devlet koruması altındaki genç kızları kendi ayakları üzerinde durabilecekleri bir hayata hazırladığı "Geleceğe İşbaşı" projesinin 6. dönemi başladı. Proje, Aile, Çalışma ve Sosyal Politikalar Bakanlığı Çocuk Hizmetleri Genel Müdürlüğü bünyesindeki Çocuk Destek Merkezleri'nde yaşayan ve örgün eğitime dâhil olamamış 16-18 yaş arasındaki genç kızlara mesleki eğitim ve istihdam sağlamak için geliştirilen bir sosyal sorumluluk projesi.

EĞİTİMİNİ BAŞARI İLE TAMAMLAYANLAR İSTİHDAM HAKKI ELDE ETTİ

Geleceğe İşbaşı Projesi ile devlet koruması altındaki genç kızlara bireysel ve toplumsal hayat için gerekli olan bilgi, beceri ve alışkanlıklar kazandırılmakta. Genç kızların zihinsel, duygusal, sosyal, ekonomik ve kişisel açıdan dengeli şekilde gelişimine destek olunan proje kapsamında şimdiye kadar 165 genç kıza eğitim imkânı sunuldu. 84'ü kamu kurumlarında istihdam edildi. 6. döneminde 21 genç kız daha projeye dahil olarak yarım kalan eğitimlerini tamamlama imkanı buldu. 21 Ekim'de sona erecek olan eğitim programın ardından başarılı olan genç kızlar diplomalarını alacak.

2 YIL BOYUNCA HER ADIMDA TAKİP EDİLİYOR

'Geleceğe İşbaşı' projesine katılan genç kızlara, 6 ay boyunca bilgisayar işletmenliği, hızlı klavye kullanımı, diksiyon ve genel muhasebe dersleri ile kişisel gelişim ve değerler eğitimi verilecek. Grup çalışmaları, psiko-sosyal eğitimler ve tecrübe paylaşımlarını da içeren programlar tamamlandıktan sonra genç kızların, psikoterapi, istihdam ve istihdam sonrası takip süreçleri iki yıl boyunca devam edecek.

"GENÇ KIZLARIN EĞİTİMLİ, MESLEK SAHİBİ VE KENDİ AYAKLARI ÜZERİNDE DURAN BİREYLER OLMASINI HEDEFLİYORUZ"

Projenin başladığı andan itibaren genç kızlara yeni umutlar yaşattığını dile getiren KADEM Yönetim Kurulu Başkanı Doç. Dr. Saliha Okur Gümrükçüoğlu, "Geleceğe İşbaşı projemizle, hayallerinden vazgeçmeyen, ümitsizliğe kapılmayan, yarına umutla bakarak emin adımlarla geleceklerini şekillendiren yetenekli, girişimci ve nitelikli kadınların yetiştirilmesine katkı sağladığımız için memnuniyet duyuyoruz. Attığımız her adımda genç kızlara umut olmanın heyecanını taşıyoruz, taşımaya devam edeceğiz." dedi.

"YALNIZCA MESLEKİ EĞİTİM VERİLMİYOR"

Projenin yalnızca mesleki eğitimleri içermediğinin altını çizen Gümrükçüoğlu, "Geleceğimiz olan gençlerimizin 'iyi olma' hâllerinin artırılmasına destek vermek amacıyla, psikolojik danışmanlık hizmetleri de sunuyoruz." dedi.