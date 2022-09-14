İSTANBUL 25°C / 18°C
Parçalı bulutlu, güneşli
14 Eylül 2022 Çarşamba / 18 Safer 1444
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    18,2687
  • EURO
    18,291
  • ALTIN
    1000.05
  • BIST100
    3372.61
  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • Devlet korumasındaki minikler düzenlenen kamplarla hem sosyalleşti hem de eğlendi
Güncel

Devlet korumasındaki minikler düzenlenen kamplarla hem sosyalleşti hem de eğlendi

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının kuruluşlarında koruma ve bakım altında bulunan 10-18 yaş grubundaki 2 bin 333 çocuk, yaz döneminde düzenlenen kamplarla hem sosyalleşti hem de kültürel ve sportif etkinliklerle eğlendi.

AA14 Eylül 2022 Çarşamba 13:51 - Güncelleme:
ABONE OL

AA muhabirinin bakanlıktan edindiği bilgiye göre, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, koruma ve bakım altındaki çocukların psikososyal gelişimine katkıda bulunmak, topluma yararlı bireyler olarak yetişmelerini sağlamak amacıyla Gençlik ve Spor Bakanlığına ait tesislerde ayrılan kontenjanlar dahilinde, her yıl 10-18 yaş grubundaki çocukları gençlik kamplarına gönderiyor.

Gençlik kamplarıyla, çocukların sosyal, kültürel, zihinsel ve bedensel gelişimlerinin desteklenmesi, tatillerini keyifli, verimli ve etkin geçirmelerinin sağlanması, özgüven duygusu ve planlı yaşam alışkanlığı kazandırılması, çeşitli spor dallarıyla tanışmaları, farklı illeri görmeleri ve arkadaşlık ilişkileri kurarak sosyalleşmeleri amaçlanıyor.

- KAMP PROGRAMLARI 30 EYLÜL'DE TAMAMLANACAK

2022 yaz döneminde Samsun 19 Mayıs, Mersin Mehmet Akif Ersoy, Mersin Fatih Sultan Mehmet, Hatay Arsuz, Aydın Efeler kamp merkezlerinde düzenlenen "deniz kampları"ndan 820'si kız ve 507'si erkek, 1327 çocuk yararlandı.

Kastamonu Yolkonak, Osmaniye Aslantaş, Antalya Alaaddin Keykubat, Kırşehir Ahi Evran, Konya Beyşehir ve Manisa Şehzadeler kamp merkezlerindeki "doğa ve değerler eğitimi kampları"na da 477'si kız ve 529'u erkek 1006 çocuk katıldı.

Gezi, yüzme, okçuluk, paintball, matrak, bisiklet, tiyatro, müzik, doğa yürüyüşü, sahne gösterileri, el sanatları, ders, oyun ve aktivitelerden oluşan kamp programları, 30 Eylül'de tamamlanacak.

  • Devlet koruması
  • yaz kampı
  • Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.