Devlet korumasındaki minikler düzenlenen kamplarla hem sosyalleşti hem de eğlendi

AA muhabirinin bakanlıktan edindiği bilgiye göre, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, koruma ve bakım altındaki çocukların psikososyal gelişimine katkıda bulunmak, topluma yararlı bireyler olarak yetişmelerini sağlamak amacıyla Gençlik ve Spor Bakanlığına ait tesislerde ayrılan kontenjanlar dahilinde, her yıl 10-18 yaş grubundaki çocukları gençlik kamplarına gönderiyor.

Gençlik kamplarıyla, çocukların sosyal, kültürel, zihinsel ve bedensel gelişimlerinin desteklenmesi, tatillerini keyifli, verimli ve etkin geçirmelerinin sağlanması, özgüven duygusu ve planlı yaşam alışkanlığı kazandırılması, çeşitli spor dallarıyla tanışmaları, farklı illeri görmeleri ve arkadaşlık ilişkileri kurarak sosyalleşmeleri amaçlanıyor.

- KAMP PROGRAMLARI 30 EYLÜL'DE TAMAMLANACAK

2022 yaz döneminde Samsun 19 Mayıs, Mersin Mehmet Akif Ersoy, Mersin Fatih Sultan Mehmet, Hatay Arsuz, Aydın Efeler kamp merkezlerinde düzenlenen "deniz kampları"ndan 820'si kız ve 507'si erkek, 1327 çocuk yararlandı.

Kastamonu Yolkonak, Osmaniye Aslantaş, Antalya Alaaddin Keykubat, Kırşehir Ahi Evran, Konya Beyşehir ve Manisa Şehzadeler kamp merkezlerindeki "doğa ve değerler eğitimi kampları"na da 477'si kız ve 529'u erkek 1006 çocuk katıldı.

Gezi, yüzme, okçuluk, paintball, matrak, bisiklet, tiyatro, müzik, doğa yürüyüşü, sahne gösterileri, el sanatları, ders, oyun ve aktivitelerden oluşan kamp programları, 30 Eylül'de tamamlanacak.

