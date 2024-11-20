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Devlet onayıyla TP Petrol'ün Zeren Group'un resmi izin süreci tamamlandı!

Rekabet Kurulu, TP Petrol Dağıtım AŞ'nin tek kontrolünün Altınbaş Petrol ve Ticaret AŞ aracılığıyla Zeren Group Yatırım AŞ'ye devrine onay verdi.

20 Kasım 2024 Çarşamba 11:31 - Güncelleme:
Devlet onayıyla TP Petrol'ün Zeren Group'un resmi izin süreci tamamlandı!
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Devralma işlemiyle ilgili yapılan incelemede, sektörün tüm aşamaları detaylı bir şekilde ele alındı ve ilgili pazarların yapısı ile rekabet dinamikleri dikkatlice değerlendirildi.

Rekabet Kurumu tarafından yapılan açıklamada, "İlgili pazarlar dikkatlice değerlendirildi, işlem sonucunda etkin rekabetin önemli ölçüde azalması söz konusu değil" ifadelerine yer verildi. Bu karar, sürece dair ortaya atılan iddiaların yersiz olduğunu ve devletin resmi onayıyla devrin tamamlandığını bir kez daha gözler önüne serdi.

"İŞLEMİN TÜM ETKİLERİ İNCELENDİ"

Açıklamada, otomotiv ve endüstriyel madeni yağların satışı, akaryakıt temini, dağıtımı, depolaması ve perakende satışı gibi sektörün tüm aşamalarında işlemin etkilerinin detaylı şekilde değerlendirildiği belirtildi. Yapılan değerlendirme sonucunda, etkin rekabetin korunacağı ve sektörde dengelerin bozulmayacağı vurgulandı.

DEVLET ONAYI İLE İDDİALAR BOŞA ÇIKTI!

Rekabet Kurumu'nun kararı, sürecin şeffaf ve hukuka uygun bir şekilde yürütüldüğünü ortaya koyarak, gündeme getirilen tüm spekülasyonların geçersiz olduğunu gösterdi. Resmi onayın ardından TP Petrol'ün Zeren Group tarafından devralınması resmi izin süreci tamamlandı.

  • Rekabet Kurulu
  • TP Petrol Dağıtım AŞ
  • Zeren Group Yatırım AŞ

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