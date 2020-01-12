12.01.2020 11:29 - Güncelleme: 12.01.2020 11:29

Devlet Su İşleri personel alımlarına yoğun ilgi gösteriliyor. Devlet Su İşleri personel alımı son başvuru ne zaman? DSİ işçi alım şartları neler? gibi soruların yanıtları merak ediliyor. Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü personel alım ilanını yayınladı. Yayınlanan DSİ personel alım ilanına göre başvuracak adayların 2018 yılı Kamu Personeli Seçme Sınavı sonucunda KPSSP3 puan türünden en az 70 puana sahip olmaları gerekiyor. Devlet Su İşleri personel alımı ilanına dair merak edilenlerin tümünü sizler için derledik. İşte tüm merak edilenler..

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DEVLET SU İŞLERİ PERSONEL ALIMI SON BAŞVURU NE ZAMAN?

Devlet Su İşleri personel alımı için başvurular; 8 Ocak 2020 tarihi saat 10.00 da başladı, 17 Ocak 2020 tarihi saat 24.00 de sona erecek.

DSİ İŞÇİ ALIM ŞARTLARI NELER?

a) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinde belirtilen genel şartları taşımak

b) 2018 yılı Kamu Personeli Seçme Sınavı sonucunda KPSS P3 puan türünden asgari 70 puana sahip olmak

c) Yurdun her yerinde ve arazi şartlarında görev yapabilecek sağlık şartlarını taşımak.

DSİ İŞÇİ ALIM BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Başvurular, elektronik ortamda http://personelalimi.dsi.gov.tr adresinde yer alan Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü Sınav Başvuru Formu’nun doldurulması suretiyle yapılacaktır. Uygulamalı sınava girmeye hak kazanan adaylar başvuru formunu imzalı olarak Genel Müdürlüğe göndereceklerinden bir çıktı alınması zorunludur.

Tercihte bir sınırlama olmayıp, her aday kendi branşındaki il sayısı kadar tercih yapabilecektir.

Başvurular sadece elektronik ortamda yapılacağından şahsen veya posta ile yapılacak başvurular kabul edilmeyecektir.