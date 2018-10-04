Devlet yurtlarında doluluk yüzde 82'yi aştı

Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu (KYK) yurtlarında doluluk oranı, 2018-2019 eğitim öğretim yılı için yapılan yurt başvuruları sonucunda yüzde 82,27 oldu. Yurtlara yerleştirilen toplam öğrenci sayısı 241 bin 841'i buldu.

Yenilenen yurtların yanı sıra yeni açtığı yurtlarla da öğrencilerin barınma ihtiyacını karşılayan KYK, 81 il ve KKTC'de 776 yurt ve 663 bin 711 yatak kapasitesiyle gençlere hizmet veriyor.

Bu kapsamda, 3-10 Eylül tarihleri arasında alınan yurt başvurularından geçerli sayılan başvuru sayısı 191 bin 641 kız, 162 bin 293 erkek olmak üzere 353 bin 934 oldu.

KYK yurt başvurularının, e-Devlet üzerinden alınmasının ardından, öğrencilerin başvuru formunda beyan ettiği bilgilerin doğruluğu 11 devlet kurumu aracılığıyla teyit edildi.

Bu çerçevede, 14 milyon civarında online sorgu web servisler aracılığı ile gerçekleştirildi. Elde edilen verilerle iki gün gibi kısa bir sürede değerlendirmeler tamamlandı.

Yerleştirme işlemi sonucunda, 2017-2018 eğitim öğretim yılı sonunda mezun olan öğrencilerden boşalan yataklar ile yeni hizmete açılan yurtlara 198 bin 847 öğrenci yerleştirildi.

İlk yerleştirmenin ardından yedek sırada bekleyen öğrenciler de 20, 24, 27 Eylül ve 1 Ekim tarihlerinde yurtlara yerleştirildi.

1 Ekim itibarıyla 2018-2019 eğitim öğretim döneminde yurtlara yerleştirilen öğrenci sayısı 241 bin 841'i buldu.

Yedek yerleştirmeleriyle birlikte KYK yurtlarında doluluk oranı yüzde 82,27'ye ulaştı. Yedek yerleştirmeler her hafta pazartesi olmak üzere mart ayına kadar devam edecek.

Türkiye'ye kendi imkanlarıyla gelen uluslararası öğrencilere de devlet yurtlarında kontenjan ayrılıyor. Bu ögrenciler için 1 Ekim'de başlayan başvuru süresi 10 Ekim'de sona erecek. Ayrıca, yatay ve dikey geçiş öğrencileri için ayrılan kontenjanlara başvurular 3-10 Ekim arasında alınacak.

KYK tarafından dönem içinde yeni yurtların hizmete açılması planlanıyor. Burdur, Edirne, Giresun, Muğla ve Sivas, Hatay ve Kütahya'da toplam 15 bin 300 yatak kapasiteli 8 yeni yurdun inşaatının yıl sonuna kadar bitirilmesi ve yurtların faaliyete geçmesi için çalışmalar sürüyor.

En fazla 4 kişilik odalar bulunuyor

Daha önce 8-10 kişilik koğuş sistemine sahip yurtlarda artık en fazla 4 kişilik odalarla hizmet veriliyor. Az sayıda bulunan 6-8 kişilik odaların da modernleştirilmesi çalışmaları devam ediyor.

Engelliler için özel tasarlanan odaların da bulunduğu yurtlarda, her odada banyo, buzdolabı, çalışma masası ve kıyafet dolabı yer alıyor.

Yurtlarda çamaşırhane ile spor, sanat ve kişisel gelişim faaliyetleri için salonlar bulunuyor. Yurttaki odalar her gün görevliler tarafından temizleniyor.

Açık büfe yemek hizmetinin sunulduğu yurtlarda, öğrenciler yüksek standartlarda konfordan yararlanıyor.