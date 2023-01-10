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Devre mülk dolandırıcılığı: 1 odayı 50 kişiye satmışlar

İstanbul'da devre mülk dolandırıcılığı yaptığı iddia edilen bazı şüpheliler gözaltına alındı.

AA10 Ocak 2023 Salı 13:35 - Güncelleme:
Devre mülk dolandırıcılığı: 1 odayı 50 kişiye satmışlar
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Asayiş Şube Müdürlüğü Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, emlak şirketi kurarak çok sayıda kişiye devre mülk satan bazı kişilerin, bu devre mülkleri de yabancılara oturum izni için satma vaadiyle tekrar mağdurlardan "reklam, tapu, vergi ve diğer giderler" adı altında para aldığı iddiası üzerine çalışma başlattı.

Yapılan çalışmada kent genelinde farklı adreslere eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Kadıköy Sahrayı Cedit Mahallesi'ndeki bir plazaya çok sayıda polis ekibiyle düzenlenen operasyonda, bazı şüpheliler gözaltına alındı.

Yakalanan zanlılar, sağlık kontrolünün ardından emniyete götürüldü.

- "1 ODAYI 50 KİŞİYE SATMIŞLAR"

Mağdur olduğunu öne süren Sebahattin Balkaya, gazetecilere, Yalova'da termal siteden devre mülk aldığını belirterek, şüphelilerin bir odayı 50 farklı kişiye sattıklarını iddia etti.

Şu ana kadar yaklaşık 1 milyon liralık zararı olduğunu ifade eden Balkaya, "Sonra tekrar biz bunu satacağız dediler. Vergisi var 98 bin lira tuttu. Bunu ödememi istediler. Bana 1 milyon 200 bin lira para vadettiler" dedi.

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