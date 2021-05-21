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Devrilen ağacın altında kalmaktan saniyelerle kurtuldu

Hindistan'ın batısında etkili olan ve 22 kişinin hayatını kaybettiği Tauktae Fırtınası'nda yolda yürüyen bir kadın, rüzgarın etkisiyle düşen ağacın altında kalmaktan son anda kurtuldu. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

DHA21 Mayıs 2021 Cuma 12:38 - Güncelleme: 21 Mayıs 2021 Cuma 12:38
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Dünyayı etkisi altına alan koronavirüsün merkez üssü haline gelen Hindistan'ın batısındaki Gucarat eyaletinde ve Mumbai kentini Tauktae Fırtınası vurdu. Fırtına nedeniyle en az 22 kişi hayatını kaybederken, 200 bine yakın kişi tahliye edildi. Ülkenin batısında 20 yıldan fazla süredir görülen en güçlü fırtına olduğu belirtilen Tauktae fırtınası, Gujarat eyaletinin kıyı köyleri ve kasabalarında çok sayıda ağaç ve elektrik direğinin sökülmesine ve evlerin yıkılmasına yol açtı.

HAYAT KURTARAN REFLEKS KAMERADA

Mumbai kentinde yolda yürüyen bir kadın, sert esen rüzgarın etkisiyle düşen ağacın altında kalmaktan kıl payı kurtuldu. Güvenlik kamerasI tarafından kaydedilen görüntülerde, kadının düşen ağacı son anda fark ederek, uzaklaştığı görüldü.

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