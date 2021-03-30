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Devrilen ATV'nin sürücüsü hayatını kaybetti

Gaziantep'te sürücüsünün kontrolünü kaybettiği ATV, dereye devrildi. Kazada yaralanan sürücü Hilmi Doğan (45) hayatını kaybetti. Jandarmanın kazayla ilgili başlattığı soruşturma sürüyor.

DHA30 Mart 2021 Salı 12:20 - Güncelleme: 30 Mart 2021 Salı 12:20
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Kaza, dün akşam saatlerinde Nurdağı'na bağlı Hamidiye Mahallesi'nde meydana geldi. Arazisinden evine dönmek için yola çıkan Hilmi Doğan, yönetimindeki ATV'nin kontrolünü yitirdi. ATV, takla atarak dereye devrildi. Kazada, ağır yaralanan Hilmi Doğan, çağırılan ambulansla Dr. Ersin Arslan Araştırma ve Uygulama Hastanesi'ne kaldırdı. Yoğun bakım ünitesinde tedaviye alınan Doğan, sabah saatlerinde doktorların tüm müdahalesine karşın kurtarılamadı.

Hilmi Doğan'ın cansız bedeni Adli Tıp Kurumu morgunda yapılan otopsi sonrası defnedilmek üzere ailesine teslim edildi.

Jandarmanın kazayla ilgili başlattığı soruşturma sürüyor.

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