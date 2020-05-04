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Devrilen tırın sürücüsü hayatını kaybetti

İstanbul-İzmir Otoyolu'nun Bursa'nın Gemlik ilçesi kesiminde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaşamını yitirdi.

AA04 Mayıs 2020 Pazartesi 13:20 - Güncelleme: 04 Mayıs 2020 Pazartesi 13:20
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İstanbul yönüne seyreden Adnan Yiğit idaresindeki 16 MBP 84 plakalı kalsit (kristalleşmiş kalsiyum karbonat) yüklü tır, Gemlik Sanayi Gişeleri mevkisinde kontrolden çıkıp yolun kenarındaki bariyerlere çarparak devrildi.

Yağışlı havada gişelere yaklaşık 100 metre mesafede yaşanan kazada, sürücü Yiğit olay yerinde hayatını kaybetti.

Olayın ardından polis ve jandarma ekipleri çevrede güvenlik önlemi aldı.

İtfaiye ekiplerince araçtan çıkarılan sürücünün cesedi, Gemlik Devlet Hastanesi morguna gönderildi.

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