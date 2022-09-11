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Devrilen tomrukların altında kalan işçi hayatını kaybetti

Adana'nın Feke ilçesinde taşıdığı tomrukların üzerine devrilmesi sonucu ağır yaralanan orman işçisi Umut Durakçı (36), kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

DHA11 Eylül 2022 Pazar 16:45 - Güncelleme:
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Olay, saat 13.00 sıralarında Akkaya Orman İşletme Şefliği'nin deposunda meydana geldi. Orman işçisi Umut Durakçı, kamyondan tomruk indirirken dengesini kaybederek yere düştü. Taşıdığı tomruklar üzerine düşen Durakçı, ağır yaralandı. İş arkadaşlarının ihbarı üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Ekipler, ilk müdahalenin ardından Durakçı'yı ambulansla Feke Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Durakçı, müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Durakçı'nın cesedi otopsi için morga kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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