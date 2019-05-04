Devrilen traktörün altında kalan 2 kişi hayatını kaybetti

Salim Uyar (53) idaresindeki plakasız traktör, ilçeye bağlı Sefa köyü yakınında virajı alamayarak şarampole devrildi.

Kazada, sürücü Uyar ile römorkta bulunan ve kimliği henüz belirlenemeyen Afganistan uyruklu kişi, traktörün altında kaldı.

Olay yerinde yaşamını yitirenlerin cesetleri, bulundukları yerden çıkarılarak ilçe hastanesinin morguna gönderildi.