Devrilen traktörün altında kalan sürücü öldü
Malatya'nın Hekimhan ilçesinde devrilen traktörün altında kalan sürücü hayatını kaybetti.
- AA
Alınan bilgiye göre, Kemal Akıncı'nın (68) kullandığı 44 DE 568 plakalı traktör ilçeye bağlı Karaköcek Mahallesi'nde seyir halindeyken sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi.
Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri Akıncı'nın öldüğünü belirledi.
Traktörün altında kalarak yaşamını yitiren Akıncı'nın cesedi otopsi yapılmak üzere Hekimhan Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
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