Devrilip kamyonun altına giren motosikletin 19 yaşındaki sürücüsü hayatını kaybetti

DHA 27 Mayıs 2021 Perşembe 16:20 - Güncelleme: 27 Mayıs 2021 Perşembe 16:20

Kaza, saat 12.00 sıralarında Mustafakemalpaşa Caddesi, Bursa Caddesi, Etibank yolunda meydana geldi. 16 AAP 232 plakalı motosikletin sürücüsü Samet Çobanoğlu, kavşakta A.Y. (50) yönetimindeki kamyonla bir anda karşı karşıya gelince paniğe kapılıp kontrolü kaybetti. Çobanoğlu, devrilen motosikletiyle kamyonun altına girdi. Kazada, kamyonun altında sürüklenen Samet Çobanoğlu hayatını kaybetti.

Çobanoğlu'nun cansız bedeni, Mustafakemalpaşa Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Kamyon şoförü A.Y. ise ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldü.

KAZA ANI KAMERADA

Bu arada, kaza anı çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde Samet Çobanoğlu'nun motosikletinin devrildiği ve yolda sürüklendiği görüldü.