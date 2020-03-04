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Devriye gezen polis aracına çarpıp kaçtılar

GÜNGÖREN'de içinde iki kişinin bulunduğu otomobil, devriye gezen resmi polis aracına arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle polis aracı savrularak park halinde duran iki araca çarptı. Kaza sonrası polisler yara almazken, ekip aracına çarpan otomobil hızla olay yerinden kaçtı. Şüphelilerin bulunduğu araç yaklaşık 1 kilometre ileride terk edilmiş halde bulunurken, yaya olarak kaçan şüphelileri polis ekipleri kıskıvrak yakaladı.

DHA04 Mart 2020 Çarşamba 06:59 - Güncelleme: 04 Mart 2020 Çarşamba 06:59

POLİS ARACINA ÇARPIP KAÇTILAR

Olay Güngören'de sabaha karşı 05.15 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 34 YS 1854 plakalı otomobil, Bağcılar Caddesi'nden henüz bilinmeyen bir nedenle aynı yönde önünde seyreden Güngören İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı devriye gezen resmi polis aracına arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle polis memurları yara almazken, ekip aracı da savrularak park halinde duran 2 otomobile çarptı. Kazaya neden olan ve içinde iki şüphelinin bulunduğu otomobil ise durmayarak olay yerinden hızla kaçtı.

ŞÜPHELİLER YAKALANDI

Kaza sonrası polis ekipleri, çarpıp kaçan otomobilin kaçış istikametini telsizden anons etti. Bölgedeki diğer devriye dolaşan polis ekipleri de şüphelilerin bulunduğu otomobili yakalamak için çalışma başlattı. Bu sırada araçları hasar alan şüpheliler daha fazla ilerleyemeyince olay yerinden yaklaşık 1 kilometre ileride otomobili bırakarak yaya olarak kaçtı. Polis ekipleri önce terk edilmiş aracı buldu daha sonra da yaya olarak kaçmaya çalışan şüphelileri kıskıvrak yakaladı. Gözaltına alınan şüpheliler sorgulanmak üzere emniyete götürüldü. Kazaya neden otomobil ve polis ekip otosu ile diğer 2 araç çekici yardımıyla olay yerinden kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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