Dezenformasyon hız kesmiyor

Merkez üssü Kahramanmaraş olan depremlerde evlerini kaybeden binlerce depremzedenin Mersin'e gelişleri sürüyor. KYK Genel Müdürlüğünün öğrenci yurtlarını depremzedelere açmasının ardından, yıkımın yaşandığı şehirlerden gelen depremzedeler, AFAD koordinesinde KYK Mersin Kırkkaşık Kız Öğrenci Yurdunda misafir edilmeye başlandı.

Depremzedelerin yurtlarda misafir edilmeye başlamasından kısa bir süre sonra bazı sosyal medya hesaplarından, 'KYK yurtlarına daha çok Suriyelilerin yerleştirildiği, bu kişilerin konuk edildikleri odalarda nargile içtikleri ve müstehcen içerikli görüntüler paylaştıkları' yönünde iddialar yer aldı. Tepki çeken iddiaların ardından Hatay'daki temaslarını yarıda bırakarak Mersin'e gelen CHP Mersin Milletvekili Ali Mahir Başarır, merkez Yenişehir ilçesindeki KYK Mersin Kırkkaşık Kız Öğrenci Yurdunda incelemelerde bulundu. Gençlik ve Spor İl Müdürü Ökkeş Demir ile Yurt Müdürü Münire Şimşek'in de eşlik ettiği incelemelerde Başarır, sosyal medyada yer alan iddiaların asılsız olduğunu kendi gözleriyle gördü.

DIŞARDA TOPLANAN KALABALIĞA İDDİALARIN ASILSIZ OLDUĞUNU ANLATTI

Başarır, incelemelerinin ardından sosyal medyada yer alan asılsız iddialara inanarak tepkilerini göstermek için yurt binası önünde toplanan bir grup gençle bir araya geldi. Gençlere, "Gönlünüz rahat olsun, öyle bir şey yok" diyen Başarır, "Odaları gezdim. Samandağ'dan, Malatya'dan, Kahramanmaraş'tan her yerden gelen vatandaşlarımız var. Tabii ki Suriye vatandaşı olup gelen ailelerimiz de var. Ben rakamları aldım, sağolsun rakamları da verdiler. Nargile gibi, müstehcen görüntü gibi şeyler yok. Zaten odalarda böyle bir sistem de yok, odaları tek tek gezdim. Sosyal medyada olduğu gibi o görüntüler yok, hatta odaların dizaynı bile farklı. Eski görüntüler bunlar. Ben bizzat burada kalanları gördüm, Mersin milletvekili olarak içinizin rahat olmasını istiyorum. Ben bu gördüklerimi de sosyal medya hesaplarımdan paylaşacağım" dedi.

Başarır yaptığı açıklamada ise şu ifadeleri kullandı:

"Buradan tüm Mersinlilere sesleniyorum. Hatay'dan, Mersin'deki yurttaki iddialar üzerine geldim. Sağolsunlar bana odaları tek tek gezdirdiler. Hiçbir odada nargile ya da müstehcen görüntülerle ilgili emare yok. Hatay'dan, Kahramanmaraş'tan Türkiye'nin her yerinden yurttaşlarımız gelmiş. Tabii ki Suriyeli sığınmacılar ve Türk vatandaşı olanlar da var. Şunu herkes bilsin ki, depremden zarar gören aileler gelmiş. Odalar gayet temiz. Yaşlılar ve çocuklara öncelik verilmiş."