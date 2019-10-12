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Dezenformasyonda sınır tanımıyorlar

Terör yandaşları Barış Pınarı Harekatı’nı karalamak için her türlü kara propaganda ve iftiralara başvuruyor. Terör seviciler, Esad’ın varil bombalarını sanki TSK atmış gibi gösteren paylaşımlar yapıyor.

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Suriye’nin kuzeyinde Mehmetçik’in karşısında duramayan terör örgütü YPG/PKK’nın yandaşları, kara propaganda ve manipülasyonlarla dünyaya Türk askerini sivilleri öldürüyor gibi göstermeye çalışıyor. Terör örgütüne yakınlığıyla bilinen haber ajansı, Beşşar Esad rejiminin varil bombasıyla gerçekleştirdiği saldırıya ait görüntüyü, Türk Silahlı Kuvvetlerine (TSK) ait gibi gösterdi. PKK’ya yakınlığıyla bilinen Hawar Haber Ajansı (ANHA), Esed rejiminin geçen sene düzenlediği varil bombalı saldırısına ait görüntüyü Barış Pınarı Harekatı’nı karalamak için servis etti. Sözde haber ajansı, bir tarlaya düşen bombanın sivillerin kaçışmasına sebep olduğunu gösteren kayıtları, TSK’nin Rasulayn’a bombardımanı olarak yansıttı.   

TRUMP’A ETİKET

Görüntüleri çeken gazeteci İbrahim Hatip, “Söz konusu görüntüyü, 7 Ekim 2018’de çektim. İdlib’in güney kırsalında Han Şeyhun’un batısındaki El Mıntar köyüne rejim tarafından atılan bir varil bombasına ait” dedi. Öte yandan terör yandaşları dezenformasyon girişimlerinde, başka yerlerde çekilmiş fotoğrafları ABD Başkanı Donald Trump’ı etiketleyerek sosyal medyada paylaştı. 

Komandolar Fırat´ın doğusunda ilerliyor

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