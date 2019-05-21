DGS geç başvuruları için ''son gün'' hatırlatması
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığınca (ÖSYM) Dikey Geçiş Sınavı (2019-DGS) için geç başvuruların bugün saat 23.59'da sona ereceği bildirildi.
- AA
ÖSYM'nin Twitter hesabından DGS geç başvurularına ilişkin duyuru yapıldı.
Duyuruda, adayların DGS için geç başvurularını, internet aracılığıyla bugün saat 23.59'a kadar yapabileceği kaydedildi.
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