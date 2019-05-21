DGS geç başvuruları için ''son gün'' hatırlatması Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığınca (ÖSYM) Dikey Geçiş Sınavı (2019-DGS) için geç başvuruların bugün saat 23.59'da sona ereceği bildirildi.