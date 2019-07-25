DGS ile hemşireliğe geçiş yapan bölümler hangileri? DGS hemşirelik puanları belli oldu mu?
2 yıllık meslek yüksekokulu eğitimlerini 4 yıllık lisans programları üzerinden devam ettirmek isteyen milyonlarca öğrenci DGS'ye girdi. Bugün DGS 2019 sonuçları erişime açılacak. Bir yandan heyecanla sonuçların açıklanmasını bekleyen adaylar bir yandan da internet üzerinden araştırma yapmaya devam ediyorlar. 4 yıllık hemşirelik okumak isteyen binlerce öğrenci hangi bölümlerden hemşirelik bölümüne geçiş yapılabileceğini araştırıyorlar. Bizde sizler için DGS ile hemşireliğe geçiş yapan bölümleri derledik. İşte tüm bu soruların yanıtları haberimizin içerisinde yer alıyor...
DGS ile hemşireliğe geçiş yapan bölümler hangileri? DGS hemşirelik puanları belli oldu mu? soruları en çok merak edilen konular arasında yer alan 30 Haziran'da gerçekleştirilen DGS sonuçları için heyecanlı bekleyiş devam ediyor. 2 yıllık meslek yüksekokulu eğitimlerini 4 yıllık lisans programlar üzerinden tamamlamak isteyen binlerce adayın beklediği DGS sonuçları bugün açıklanacak. Sonuçların açıklanmasını heyecanla bekleyen adaylar bir yandan da internet üzerinden araştırma yapmaya devam ediyorlar. 4 yıllık hemşirelik okumak isteyen binlerce öğrenci hangi bölümlerden hemşirelik bölümüne geçiş yapılabileceğini merak ediyor. DGS ile hemşireliğe geçiş yapan bölümler listesine haberimizin içerisinden ulaşabilirsiniz.
DGS İLE HEMŞİRELİĞE GEÇİŞ YAPAN BÖLÜMLER HANGİLERİ?
HEMŞİRELİĞE GEÇİŞ YAPILABİLEN İKİ YILLIK BÖLÜMLER
Acil Bakım Teknikerliği
Acil Durum ve Afet Yönetimi
Acil Yardım Teknikerliği
Acil Yardım
Adli Tıp Teknikerliği
Adli Tıp
Ambulans ve Acil Bakım Teknikerliği
Ambulans ve Acil Bakım
Ameliyathane Hizmetleri
Ameliyathane Teknikerliği
Anestezi
Anestezi Teknikerliği
Ana Çocuk Sağlığı
Cerrahi Teknikerliği
Çevre Sağılığı
Diyaliz
Ebelik
Elektronörofizyoloji
Nükleer Tıp Teknikleri
Podoloji
Engelli Bakımı ve Rehabilitasyon
Evde Hasta Bakımı
Fizik Tedavi
Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon
Fizyoterapi
Fizyoterapi
Hidroterapi
İlk ve Acil Yardım
İş ve Uğraşı Terapisi
Laboratuvar
Laboratuvar Teknolojisi
Medikal Bakım
Otopsi Yardımcılığı
Paramedik
Patoloji Laboratuvar
Patoloji Laboratuvar Teknikleri
Perfüzyon
Perfüzyon Teknikleri
Radyoterapi
Radyoloji
Sağlık Laboratuvarı
Sağlık Memurluğu
Sağlık Teknikerliği
Tıbbi Görüntüleme Teknikler
Tıbbi Laboratuvar
Tıbbi Laboratuvar Teknikleri
Toplum Sağlığı
Yaşlı Bakım Hizmetleri
Yaşlı Bakımı
Yaşlı Hizmetleri Bakımı
İKİ YILLIK HEMŞİRELİK BÖLÜMÜNDEN İSE AŞAĞIDAKİ DÖRT YILLIK BÖLÜMLERE GEÇİŞ YAPILABİLİR:
Ebelik
Fizyoterapi ve Rehabilitasyon
Gerontoloji
Hemşirelik
Hemşirelik ve Sağlık Hizmetleri
DGS HEMŞİRELİK PUANLARI BELLİ OLDU MU?
DGS hemşirelik puanları henüz belli olmadı. DGS 2019 hemşirelik taban ve tavan puanları açıklanır açıklanmaz haberimizin içerisinde yer alacak.
DGS TERCİHLERİ NASIL YAPILACAK?
Adaylar; sınav puanlarını öğrendikten sonra, tercih işlemlerini ne zaman ve nasıl yapacaklarını ÖSYM'nin http://www.osym.gov.tr internet adresinden öğreneceklerdir. Adayların yükseköğretim lisans programları tercihlerini yaparken, tercih süresince ÖSYM'nin internet adresinden yayımlanan Tercih Kılavuzundan yararlanmaları gerekmektedir.
Tercihlerin doğru olarak yapılabilmesi için önce Tablo-2’nin dikkatlice incelenmesi gerekmektedir. Bu tabloda, ön lisans programından mezun olunacak/olunan alan bulunarak hangi alanlardaki lisans programlarının tercih edilebileceği belirlenecektir. Bunun dışındaki alanlardan yapılacak tercihler geçersiz sayılacaktır.
Tablo-1, dikey geçiş yapılabilecek lisans programlarının kodlarını, adlarını, kontenjanlarını, puan türünü, öğretim süresini ve varsa koşullarını göstermektedir.
Adaylar, tercih etmek istedikleri Tablo-1’de yer alan lisans programlarının koşul ve açıklamalarını, tercihlerini sonlandırmadan önce dikkatlice incelemelidir. Koşulları uygun olmayan programlar tercih edilmemelidir. Koşulları kendisine uymadığı halde tercih ettiği ve yerleştiği programla ilgili oluşabilecek sorunların sorumluluğu adaya aittir. Yerleştirme işleminde, yeterli puana sahip olunması koşuluyla tercih sırası önem kazanmaktadır. Bu yüzden tercihler yapılırken eğitim görmek istenen programların en çok istenilenden başlanmak üzere sıralanması uygun bir yoldur.
Adaylar dikey geçiş yapmak istedikleri yükseköğretim lisans programlarını istek sırasına göre ilgili alana yazacaklardır. Bir aday yalnız mezun olduğu alan ile ilgili programlar arasından, koşulları karşılamak şartıyla, Tablo-1’den en çok 30 tercih yapabilecektir. Tercihlerin tümünün kullanılması zorunlu değildir.
Tablo-1, dikey geçiş yapılabilecek lisans programlarının kodlarını, adlarını, kontenjanlarını, puan türünü, öğretim süresini ve varsa koşullarını göstermektedir.
Adaylar, tercih etmek istedikleri Tablo-1’de yer alan lisans programlarının koşul ve açıklamalarını, tercihlerini sonlandırmadan önce dikkatlice incelemelidir. Koşulları uygun olmayan programlar tercih edilmemelidir. Koşulları kendisine uymadığı halde tercih ettiği ve yerleştiği programla ilgili oluşabilecek sorunların sorumluluğu adaya aittir. Yerleştirme işleminde, yeterli puana sahip olunması koşuluyla tercih sırası önem kazanmaktadır. Bu yüzden tercihler yapılırken eğitim görmek istenen programların en çok istenilenden başlanmak üzere sıralanması uygun bir yoldur.
Adaylar dikey geçiş yapmak istedikleri yükseköğretim lisans programlarını istek sırasına göre ilgili alana yazacaklardır. Bir aday yalnız mezun olduğu alan ile ilgili programlar arasından, koşulları karşılamak şartıyla, Tablo-1’den en çok 30 tercih yapabilecektir. Tercihlerin tümünün kullanılması zorunlu değildir.
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