DGS tercihi nasıl yapılır? Dikey Geçiş Sınavı (2022-DGS) tercih kılavuzu ve kontenjanlar

DGS tercih kılavuzu ÖSYM tarafından yayınlandı. Adaylar, DGS tercih kılavuzunda yer alan kontenjanlara ve taban puanlarına göre istedikleri üniversitelere yerleştirilecek. Kılavuzda, ön lisans mezuniyet alanlarına göre geçiş yapilabilecek bölümler ve kontenjanları yer alıyor. Peki DGS tercihi nasıl yapılır? İşte Dikey Geçiş Sınavı (2022-DGS) tercih kılavuzu

DGS tercih işlemleri başladı. Adaylar tercihlerini bireysel olarak ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden T.C. kimlik numaraları ve aday şifrelerini kullanarak elektronik ortamda yapacaklar.

Dikey Geçiş Sınavı yerleştirme işlemlerinde, DGS tercih kılavuzunda yer alan ilke ve kurallar uygulanacaktır. 2022-DGS tercihleri ile ilgili genel bilgiler ve tablolar, aşağıdaki bağlantıda sunulmuş olup tercihte bulunacak adayların bu bilgileri dikkatle incelemeleri gerekmektedir.

DGS TERCİH KILAVUZU 2022

Dikey Geçiş Sınavı (2022-DGS) tercih işlemleri, 24 Ağustos - 01 Eylül 2022 tarihleri arasında yapılacaktır.

DGS TERCİHİ NASIL YAPILIR?

Adaylar, DGS tercihlerini bireysel olarak 24 Ağustos 2022 günü saat 10.00'dan itibaren ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr Aday işlemleri sayfasından T.C. kimlik numaraları ve aday şifrelerini kullanarak elektronik ortamda yapabileceklerdir. DGS tercihleri, Eylül ayının 1'inde sona erecek.

DGS KONTENJANLARI 2022

Adaylar, sınav sonuçlarına ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden T.C. Kimlik Numaraları ve aday şifreleri ile erişebilecekler.

ÖN LİSANS MEZUNİYET ALANLARINA GÖRE DGS İLE GEÇİŞ YAPILABİLECEK BÖLÜMLER İÇİN TIKLAYIN