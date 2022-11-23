DHA muhabiri deprem anlarını ağlayarak anlattı

Düzce'de meydana gelen 5.9 büyüklüğündeki depremin ardından DHA muhabiri Tezcan Solmaz, katıldığı canlı yayında deprem anlarını ağlayarak anlattı.

ŞEHİRDE BÜYÜK PANİK VAR

Düzce'de çok büyük bir sarsıntıyla uyandık. Evin içinde ben çıkarken bütün eşyalar yıkılmıştı. İki çocuğumu dışarı çıkardım. Dışarıda büyük bir panik vardı. Şu anda şehirde de büyük bir panik var. Dışarıda elektrikler yok. Herkes birbirini arıyor. Ufak tefek yaralanmalar var. Duyduğumuz kadarıyla kendilerini atanlar olmuş. Şu ana kadar herhangi bir bina yıkıntısı haberi gelmedi ama polis telsizinden geçen bilgiler doğrultusunda söylüyorum.

"ÇOCUKLARIMI DA ALIP KOŞTUM"

Ufak tefek binalarda çatlaklar var. Şu anda çok büyük panik var. İnanılmaz bir şekilde ortalıkta bir duman görüyorum. Uyuyordum büyük bir sarsıntıysa uyandık. Hemen kalkmaya çalıştım. Elektrikler yoktu. Ufak bir komidin vardı komidin kaymış salona doğru, ona takıldım ilk önce onunla beraber düştüm. Çocuklarımı kaptım eşimi kaptım dışarı çıktım. Çok korkunçtu.