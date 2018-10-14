DHBT başvuruları 2018 son gün ne zaman ÖSYM DHBT başvuru ücreti ne kadar

DHBT başvuruları nasıl yapılır? 2018 DHBT başvuruları için son gün ne zaman? ÖSYM DHBT başvuru ücreti hangi bankalara yatırılacak? DHBT başvuru ücreti ne kadar? soruların yanıtaları araştırılıyor. ÖSYM tarafından Diyanet İşleri Başkanlığında din hizmetlerinde görev alacak personelin belirlenmesi amacıyla yapılan KPSS Din Hizmetleri Alan Bilgisi Test (DHBT) 9 Aralık 2018 tarihinde gerçekleşecek. 9 Ekim’de başlatılan DHBT sınav başvuruları ise 17 Ekim Çarşamba gününe kadar devam edecek. Başvuru tarihlerini kaçıran adaylar, 1 Kasım tarihinde geç başvuru imkanından yararlanabilecek. DHBT (Din Hizmetleri Alan Bilgisi Testi) başvuruları için süreç devam ediyor. Din hizmetleri alanında memur olmak isteyen adayların gireceği DHBT başvurularının geçerli olması için belirtilen başvuru ücretinin yatırılması gerekiyor. Diyanet İşleri Başkanlığında din hizmetlerinde görev almak amacıyla sınava girecek adayların, Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yapılan duyuruları, sınava başvuru yapmadan önce dikkatle incelemeleri gerekmektedir. DHBT başvuruları ile ilgili detaylar star.com.tr'de.



BAŞVURU ÜCRETİ HANGİ BANKALARA YATIRILACAK?



DHBT sınavına katılmak isteyen adayların oturum ücreti, 60 TL olacak. Geç başvuru yapacak olan adaylar, başvuru ücretini 90 lira olarak öderken, 5 lira da başvuru hizmet ücreti yatıracak.





DHBT ücretinin yatırılacağı bankalar ÖSYM tarafından açıklandı;



Akbank’ın tüm şubeleri, ATM ve internet bankacılığı (KKTC’den başvuracak adaylar hariç);

Albaraka Türk Katılım Bankasının tüm şubeleri, ATM ve internet bankacılığı (KKTC’den başvuracak adaylar hariç);

Finansbank’ın tüm şubeleri, ATM ve internet bankacılığı (KKTC’den başvuracak adaylar hariç);

Kuveyt Türk Katılım Bankası’nın tüm şubeleri, ATM ve internet bankacılığı (KKTC’den başvuracak adaylar hariç);

Türk Ekonomi Bankası’nın tüm şubeleri ve internet bankacılığı;

Halkbank ATM, internet bankacılığı ve şubeler;

ING Bank’ın tüm şubeleri ve internet bankacılığı (KKTC’den başvuracak adaylar hariç);

Vakıf Katılım Bankası’nın tüm şubeleri ve ATM (KKTC’den başvuracak adaylar hariç);

Ziraat Bankası sadece internet bankacılığı ve mobil bankacılık (Şubelerden ve ATM’den ücret yatırılmaz.);

ÖSYM Kartlı Ödeme Sistemi (https://odeme.osym.gov.tr/)







DHBT ZORUNLU MU?



Diyanet İşleri Başkanlığı (DİB) bünyesinde din hizmetlerinde görev alacak personelin atanmasında kullanılacak puanların hesaplanmasında, KPSS Genel Yetenek ve Genel Kültür Testleri sonuçları da kullanılacaktır. Bu nedenle, Diyanet İşleri Başkanlığında din hizmetlerinde görev almak isteyenlerden DHBT’ye lisans düzeyinde katılacak olanların KPSS’nin Genel Yetenek ve Genel Kültür oturumuna ve lisans düzeyinde Din Hizmetleri Alan Bilgisi Testine (DHBT) katılmaları zorunludur.