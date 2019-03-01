DHKP-C'den gözaltına alınan 8 kişi adliyeye sevkedildi
İstanbul'da terör örgütü DHKP-C'ye yönelik yapılan operasyonda gözaltına alınan 8 kişi emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
- İHA
İstanbul'da terör örgütü DHKP-C'ye yönelik yapılan operasyonda gözaltına alınan 8 kişi emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
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