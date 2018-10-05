DHKP-C'nin avukatı Kavili, görevli memura mukavemet suçlaması ile tutuklandı

Silivri İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından gözaltına alınan avukatlar Kavili ve Özdemir savcılığa çıkarıldı.

Savcılık Kavili'yi "görevi yaptırmamak için direnme" ve "kamu görevlilerine hakaret" suçundan tutuklanması, avukat Özdemir'i ise "mahkeme sırasında ses ve görüntülerin kayda alınması" suçundan adli kontrol şartı hükümleri uygulanması talebiyle hakimliğe sevk etti.

Silivri Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği, Kavili'nin sevk edildiği suçlar kapsamında tutuklanmasına, Özdemir'in ise yurt dışına çıkış yasağı şartıyla serbest bırakılması kararlaştırıldı.

Bu arada, İstanbul 28. Ağır Ceza Mahkemesi terör örgütü DHKP/C'ye üye oldukları gerekçesiyle aralarında Grup Yorum üyelerinin de bulunduğu 23'ü tutuklu 25 sanığın yargılandığı davada 2 sanığın tahliye edilmesine karar verdi.

Süreç

İstanbul 28. Ağır Ceza Mahkemesi'nce Silivri Ceza İnfaz Kurumları karşısındaki binada dün görülen dava sırasında Mahkeme Başkanı ile sanık avukatı Ömer Kavili arasında tartışma çıkmış, Mahkeme Başkanına yönelik itirazlarını sürdürmesi üzerine Kavili, görevli jandarma ekiplerince salondan dışarı çıkarılmıştı.

Bu sırada duruşma salonunda bulunan sanık avukatlarından Nadide Özdemir'in de Kavili ile jandarma ekipleri arasındaki arbedeyi cep telefonu ile görüntüye aldığı öne sürülmüştü. Savcılıkça başlatılan soruşturma kapsamında Kavili ve Özdemir gözaltına alınmıştı.