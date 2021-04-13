DHA 13 Nisan 2021 Salı 17:29 - Güncelleme: 13 Nisan 2021 Salı 17:49

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın dün görüştüğü Libya Milli Birlik Hükümeti Başbakanı Abdülhamid Dibeybe temaslarını bugün İstanbul'da sürdürdü. Dibeybe, Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK)'nun Beşiktaş'ta bir otelde düzenlediği 'Türkiye-Libya Hibrit Yuvarlak Masa Toplantısı'na katıldı. Toplantıda, Ticaret Bakan Yardımcısı Sezai Uçarmak, Trablus Büyükelçisi Kenan Yılmaz, DEİK Başkanı Nail Olpak, Türkiye Müteahhitler Birliği Başkanı M. Erdal Eren, DEİK/Türkiye-Libya İş Konseyi Başkanı Murtaza Karanfil de yer aldı.

"TÜRKİYE'NİN LİBYA'MIZA YAPTIĞI KATKILARIN NE KADAR ÖNEMLİ OLDUĞUNU İLETTİM"

Toplantıda konuşan Libya Milli Birlik Hükümeti Başbakanı Abdülhamid Dibeybe, "Vatandaşlarımızın ihtiyaçlarını, özellikle sayın Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile beraber imzaladığımız anlaşmalarla beraber, bu ihtiyaç ve eksikliklerimizi gidermeye çalışacağız. Biliyorsunuz ki, bizim hükümetimizin önceliklerinden biri de yarım kalan projeleri tekrar harekete geçirmek. Ve önünde olan bütün engelleri kaldırmaktır. Biz şehirlerimizin, suretinin değişmesini istiyoruz. Dün yaptığımız görüşmelerde Cumhurbaşkanı'na Türkiye'nin Libya'mıza yaptığı katkıların ne kadar önemli olduğunu ilettim ve iki ülkenin gelişimi adına önemli adımlar atmamız gerektiğini söyledim" dedi.

"VİZELERİN TAMAMİYLE KALDIRILMASI İLE İLGİLİ HEMEN İŞLEMLERE BAŞLAYACAĞIZ"

Dibeybe, "Serbest ticaret anlaşması bence de öncelikli bir mevzu. Bunu da en kıza zamanda imzalamamız gerekmektedir. Vizelerin tamamıyla kaldırılması ile ilgili hemen işlemlere başlayacağız. Ve inşallah Ankara'da bir büyükelçiliğimiz ve Bingazi'de bir konsolosluk açılması için gerekli girişimleri başlatacağız" diye konuştu.

"TÜRK-LİBYA İLİŞKİLERİNİN BUGÜNÜ VE YARININDA İŞ DÜNYAMIZA BÜYÜK BİR SORUMLULUK DÜŞMEKTEDİR"

Ticaret Bakan Yardımcısı Sezai Uçarmak ise, "Dün Sayın Cumhurbaşkanımız ve Sayın Libya Başbakanımız başkanlıklarında gerçekleşen Türkiye-Libya Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği Konseyi Toplantısı çerçevesinde bu toplantıyı gerçekleştiriyoruz. İki dost ve müttefik ülkenin, tarihten gelen kardeşlik bağlarının da verdiği güçle, yakın bir iş birliği anlayışı ile çalışması gerektiği son derece açık. Geçmişte olduğu gibi bugün de, ticari ve ekonomik alandaki işbirliği, ülkelerimiz arasındaki ilişiklerin en önemli boyutlarından birini oluşturuyor. İş dünyamızın ortaya koyduğu girişimler, ticaret ve yatırım alanlarındaki karşılıklı adımlar ikili ilişkilerimizin geleceğini belirleyecek durumda. Diğer bir ifade ile Türk-Libya ilişkilerinin bugünü ve yarınında iş dünyamıza büyük bir sorumluluk düşmektedir" şeklinde konuştu.

"ÖZEL SEKTÖR OLARAK GEREKLİ DESTEĞİ VERMEYE HAZIRIZ"

DEİK Başkanı Nail Olpak da, "Cumhurbaşkanımız ve sayın başbakanın dün görüşmeler sonunda verdikleri mesajlar, biz iş dünyası için yol gösterici olacaktır. Stratejik iş birliğimizi enerji, sağlık, finans, yerel yönetimler, eğitim ve kültür alanları başta olmak üzere ileri seviyelere ulaşması için özel sektör olarak gerekli desteği vermeye hazırız. Aramızdaki ekonomik ilişkileri geliştirmenin önünü açacağını düşündüğüm bazı önerileri kısaca paylaşmak isterim. Aramızdaki vizelerin kaldırılması hem dostluğu pekiştirecek hem de ekonomik ilişkilerimizin artmasını sağlayacaktır. Karşılıklı hassasiyetlerin ve faydaların gözetileceği bir serbest ticaret anlaşması uygun olabilir. Libya'nın halihazırda Ankara'da bir büyükelçisi bulunmuyor, zannederim bir büyükelçilik atanması da düşünülüyor. Bu noktada bizler büyükelçilerimizin olmasını çok önemsiyoruz. Ve iş dünyası olarak her türlü desteği vereceğimizi ifade etmek istiyoruz. Sayın Cumhurbaşkanımız da Bingazi'deki konsolosluğumuzun şartlar olgunlaştığında yeniden faaliyete geçeceğini ifade etmişti. Bu da önemli. Dün iki Devlet Başkanının huzurunda imzalanan anlaşmalar var. Bu nokta da, bizlerin vereceği desteğin bir göstergesi. Sadece onlarla sınırlı kalmayacak şekilde yanınızda olduğumuzu ifade etmek istiyoruz" ifadelerini kullandı.

Sınırlı sayıda fiziksel katılımcının bulunduğu ve çevrimiçi olarak düzenlenen toplantı, açılış konuşmalarının ardından basına kapalı devam etti.