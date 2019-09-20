Dicle Elektrik ödenmeyen borçlar için icra takibi başlatıyor

Mardin’in Kızıltepe ilçesine bağlı Büyükayrık Mahallesi'ne güvenlik güçleri ve Dicle Elektrik ekipleri eşliğinde giden icra memurları, gerekli tebligatta bulunduktan sonra borçlu abonelerin trafo tesislerini söküp yediemin parkına teslim etti. Dicle Elektrik yetkilileri uygulama hakkında bilgi verirken, borcunu ödemeyen her bir kullanıcının yaklaşık 1.8 milyon abone tarafından ortak kullanılan sistem üzerinde ciddi bir haksızlık oluşturduğunu belirtti. İcra takibinin, borcunu düzenli ödeyen müşterilerin haklı taleplerinin dikkate alınması nedeniyle başlatıldığını aktaran yetkililer, bu tarz çalışmaların süreceğini kaydetti.