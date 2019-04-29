Didim’de 18 düzensiz göçmen yakalandı

Edinilen bilgiye göre Muğla 112 Acil Çağrı Merkezi’ne yapılan ihbarda Tekağaç Buru açıklarında lastik bot içinde bir grup düzensiz göçmen bulunduğu bildirildi. Bölgede devriye görevi yürüten Sahil Güvenlik Güney Ege Grup Komutanlığı’na bağlı bot belirtilen bölgeye gittiğinde lastik bot içinde 13 Suriye ve 5 Filistin uyruklu düzensiz göçmen ile karşılaştı.

Sahil Güvenlik botuna alınan 18 düzensiz göçmen Didim’deki marinaya getirildi. Düzensiz göçmenlerin İlçe Emniyet Müdürlüğü’ndeki işlemlerinin ardından Aydın Göç İdaresine teslim edilecekleri öğrerildi.