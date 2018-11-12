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Didim'de 20 düzensiz göçmen yakalandı

Aydın'ın Didim ilçesinde, yasa dışı yollardan Yunanistan'a gitmeye çalışan 20 düzensiz göçmen yakalandı.

  • AA
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Alınan bilgiye göre, Efeler Mahallesi'nde bir grup düzensiz göçmenin Yunan adalarına gitmek için hazırlık içinde olduğu ihbarını alan polis ekipleri, operasyonla arazi içerisinde 20 kaçak göçmeni yakaladı.

Aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu, Suriyeli oldukları tespit edilen göçmenlerin, Emniyet Müdürlüğündeki işlemlerinin ardından Aydın İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edileceği öğrenildi.

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