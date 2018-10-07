Didim'de 32 düzensiz göçmen yakalandı
Aydın'ın Didim ilçesinde yasa dışı yollarla yurt dışına geçmek isteyen 32 düzensiz göçmen yakalandı.
- AA
Alınan bilgiye göre, Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, ihbar üzerine Tekağaç Burnu açıklarında bir lastik botu durdurdu.
Yasa dışı yollarla yurt dışına geçmek isteyen aralarında çocukların da bulunduğu 16 Irak, 11 Suriye ve 5 Filistin uyruklu yakalandı.
Karaya çıkartılan yabancı uyruklular, işlemlerinin tamamlanmasının ardından Aydın İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.
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