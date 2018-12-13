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Didim’de 41 kaçak göçmen yakalandı

Didim önlerinde 41 kaçak göçmen ele geçirildi.

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Edinilen bilgiye göre, Didim açıklarında bir grup kaçak göçmenin denize açıldığı ihbarı üzerine sahil güvenlik ekipleri harekete geçti.
 
Görevlendirilen sahil güvenlik botu, yasa dışı yollardan Yunanistan’ın Sisam adasına kaçmaya çalışan hareket halindeki lastik botu durdurdu. Lastik bot içerisindeki 40’ı Suriye ve 1’i Nepal uyruklu 41 kaçak göçmen sahil güvenlik ekipleri tarafından gözaltına alındı. 18’i çocuk ve 12’si kadından oluşan 41 kaçak göçmen, ifadelerinin alınmasının ardından Aydın il göçmen bürosuna teslim edildi.  

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