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Diğer illere de musallat oldu... Özgür Özel ile Ekrem İmamoğlu arasındaki kriz İstanbul dışına taştı

İstanbul'u unutup Özgür Özel ile rekabete kalkışan Ekrem İmamoğlu, İstanbul dışındaki illere de musallat oldu. Özgür Özel ile aday belirleme sürecinde kriz yaşayan İmamoğlu'nun Muğla ve İzmir'in bazı ilçelerinde de söz sahibi olacağı iddia edildi.

8 Ocak 2024 Pazartesi 12:51 - Güncelleme:
Diğer illere de musallat oldu... Özgür Özel ile Ekrem İmamoğlu arasındaki kriz İstanbul dışına taştı
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14-28 Mayıs seçimlerinde İstanbul'u unutup cumhurbaşkanlığı adaylığına oynayan Ekrem İmamoğlu, şimdi de partisinin Genel Başkanı Özgür Özel ile rekabete girişti. İmamoğlu, bu sefer de İstanbul'u bırakıp diğer illere müdahale etmeye kalkıştı.

CHP'nin 250 adayını daha çarşamba günü açıklaması bekleniyor. Buna göre; İstanbul'un ilçelerinin aday tespiti İmamoğlu'na bırakılırken Muğla ve İzmir'in bazı ilçelerinde de söz sahibi olacak. İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı ise henüz belirsizliğini koruyor. Ankara Çankaya'da Genel Merkez etkin olacak.

KRİZ KAMUFLE EDİLDİ

Geçen hafta aday tespiti için toplanan PM'de çerçevesinde yaşanan kriz yargı gündemiyle kamufle edilmişti. Bu nedenle de aday ilanı ileri bir tarihe ertelenmişti. Söz konusu kriz Ekrem İmamoğlu'nun kendisine yakın isimleri yerel seçimlerde aday gösterme isteği sebebiyle patlak vermişti.

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