14-28 Mayıs seçimlerinde İstanbul'u unutup cumhurbaşkanlığı adaylığına oynayan Ekrem İmamoğlu, şimdi de partisinin Genel Başkanı Özgür Özel ile rekabete girişti. İmamoğlu, bu sefer de İstanbul'u bırakıp diğer illere müdahale etmeye kalkıştı.

CHP'nin 250 adayını daha çarşamba günü açıklaması bekleniyor. Buna göre; İstanbul'un ilçelerinin aday tespiti İmamoğlu'na bırakılırken Muğla ve İzmir'in bazı ilçelerinde de söz sahibi olacak. İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı ise henüz belirsizliğini koruyor. Ankara Çankaya'da Genel Merkez etkin olacak.

KRİZ KAMUFLE EDİLDİ

Geçen hafta aday tespiti için toplanan PM'de çerçevesinde yaşanan kriz yargı gündemiyle kamufle edilmişti. Bu nedenle de aday ilanı ileri bir tarihe ertelenmişti. Söz konusu kriz Ekrem İmamoğlu'nun kendisine yakın isimleri yerel seçimlerde aday gösterme isteği sebebiyle patlak vermişti.