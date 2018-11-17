Dijital Araştırmalar Merkezi Başkanı Yücel: Y kuşağı şu ana odaklanırken Z kuşağı geleceğe odaklanır

Dijital Araştırmalar Merkezi Başkanı Gökhan Yücel, "Y kuşağı şu ana odaklanırken Z kuşağı geleceğe odaklanır. Keşfedilmeyi beklemeden başarıya odaklıdırlar. Bu başarıyı elde etmek için hızlı haber kaynaklarına ihtiyaç duyarlar. Yapay zeka kuşağına bunu sağlayan haber ajansları başarıyı yakalamışlardır." dedi.

AA ev sahipliğinde düzenlenen Balkan-Güney Doğu Avrupa Haber Ajansları Birliği (ABNA-SE) 27. Genel Kurulu ve Konferansı'nın "Yeni Medya ve X,Y,Z, kuşağı" başlıklı panelinde konuşan Yücel, gelişmiş ülkelerin internet kullanımı konusunda daha bilinçli yaklaşımlar sergilediğini kaydetti.

Gelişmekte olan ülkelerin internette daha çok vakit geçirdiğini belirten Yücel, "Halbuki konu dijitalleşme ise gelişmiş ülkelerde bu süreçlerin çok daha ileri seviyelerde olmasını ve böylelikle insanların internette eğlence, oyun, alışverişe ilave olarak çok daha fazla zaman geçirmelerini bekleriz. Ancak, internette vakit geçirmek ile internette zaman öldürmek aynı şey değil. Gelişmiş ülkeler internet kullanımı konusunda daha bilinçli yaklaşımlar sergiliyor." değerlendirmesini yaptı.

Y kuşağı, yani 1980 ile 2000 yılları arasında doğmuş kuşakla Z kuşağı arasındaki farklara değinen Yücel, sözlerini şöyle tamamladı:

"Y ve Z kuşağının ardından bugün, YZ, yani yapay zeka kuşağı ile karşı karşıyayız. Medya üretiminde bulunan bireyler bunu dikkate alarak üretimlerde bulunurlarsa takip edilme kaygıları azalır. Burada neyi kastediyoruz? Örneğin, Y kuşağı şu ana odaklanırken Z kuşağı geleceğe odaklanır. Gelecek hakkında haberler almak ister. Zihinleri geleceğe yönelik çalışır. Daha gerçekçidirler ve keşfedilmeyi beklemeden başarıya odaklıdırlar. Bu başarıyı elde etmek için hızlı haber kaynaklarına ihtiyaç duyarlar. Yapay zeka kuşağına bunu sağlayan haber ajansları başarıyı yakalamışlardır."