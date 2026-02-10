Dijital güvenlikte ezber bozan eşik! Uyuşturucu ağı ''Avcı'' ile tek tek ifşa oldu

İstanbul Emniyet Müdürlüğü tarafından geliştirilen yapay zekâ destekli AVCI (Açık Kaynak İstihbaratı Analiz Sistemi) ile Telegram üzerinden yürütülen dijital uyuşturucu ticaretine yönelik Türkiye'nin ilk kapsamlı operasyonu gerçekleştirildi. 14 ilde eş zamanlı düzenlenen operasyonlarda 305 şüpheli yakalandı. İstanbul Emniyet Müdürü Selami Yıldız, AVCI'nın Türkiye'de ilk olduğunu dikkati çekerek, yapay zekâ destekli operasyonla sosyal medyadaki uyuşturucu ağı çökertildiğini hatırlattı.

Uyuşturucu ticaretinin sokaktan dijital platformlara taşınmasıyla birlikte, kapalı gruplar ve uçtan uca şifreli uygulamalar üzerinden yürütülen yeni suç yöntemleri güvenlik birimlerinin odağına girdi. İstanbul Emniyet Müdürlüğü, bu alanda geliştirdiği yerli ve akıllı güvenlik mimarisiyle dijital uyuşturucu pazarını sistematik biçimde deşifre etti.

"DİJİTAL KARANLIK AYDINLANIYOR"

İletişim Başkanlığı Dijital Medya Koordinatörü Aslan Değirmenci, İstanbul Emniyet Müdürlüğü tarafından geliştirilen yapay zekâ destekli AVCI (Açık Kaynak İstihbaratı Analiz Sistemi) ile Telegram üzerinden yürütülen dijital uyuşturucu ticaretinin deşifre edildiğini belirterek, çalışmanın Türkiye'nin dijital suçlarla mücadelesinde önemli bir dönüm noktası olduğunu söyledi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen ve İstanbul merkezli 14 ilde eş zamanlı gerçekleştirilen operasyonlarda, sosyal medya ve anlık mesajlaşma platformları üzerinden uyuşturucu ticareti yaptığı tespit edilen 305 şüphelinin yakalandığını hatırlatan Değirmenci, operasyonun Türkiye'de yapay zekâ destekli ilk uyuşturucu operasyonu olma niteliği taşıdığını vurguladı.

Uyuşturucu ticaretinin fiziksel alanlardan dijital platformlara taşındığına dikkat çeken Değirmenci, "Artık suç yalnızca sokakta değil; kapalı gruplar, şifreli mesajlaşma uygulamaları ve dijital kamuflajla kurulan yeni bir suç ekosistemi üzerinden yürütülüyor. İstanbul Emniyet Müdürlüğü, bu gerçeği tespit etmekle kalmamış, dijital uyuşturucu pazarını ilk kez sistematik biçimde ortaya koymuştur." dedi.

TELEGRAM'DAKİ YAPI İLK KEZ BU ÖLÇEKTE ÇÖZÜLDÜ

İstanbul Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'nün ortak çalışmasıyla geliştirilen AVCI sistemi sayesinde, Telegram üzerinden yürütülen ve "torbacı" düzeninin dijital versiyonu olarak nitelendirilen uyuşturucu ticaretinin detaylı biçimde analiz edildiği bildirildi.

Yapay zekâ destekli sistemin; satıcı ve kullanıcı ayrımını yaptığı, yönetici ve moderatör rolleri tespit ettiği, uyuşturucu türlerine göre sınıflandırmalar gerçekleştirdiği, silinen mesajlara ulaştığı, bot hesapları belirlediği ve gizlenen kimlikleri kullanıcı ID'leri üzerinden çözdüğü aktarıldı. Ayrıca şehir bazlı faaliyet haritaları çıkarılarak mesaj trafiği ve aktarım sıklıkları analiz edildi.

MİLYONLARCA MESAJ İNCELENDİ

Çalışmalar kapsamında 69 kapalı grup ve kanalda 3 milyon 432 bin 892 mesajın analiz edildiği, Telegram şirketiyle yapılan yazışmalar sonucunda yönetici ve moderatör konumundaki kişilerin telefon, e-posta ve IP bilgilerine ulaşıldığı belirtildi.

İstihbarat, Siber Suçlar ve Narkotik birimlerinin koordinasyonuyla 21 kilit ismin tespit edildiği, CMK 139 kapsamında yürütülen gizli soruşturmacı faaliyetleriyle 35 ilçede 257 güven alımı yapıldığı ve 325 şüpheli hakkında delil elde edildiği kaydedildi. Bunlardan 190 kişinin, birden fazla grup ve kanalda aktif olarak uyuşturucu ticareti yaptığı belirlendi.

Ayrıca uyuşturucu kullanımını öven, özendiren ve pazarlayan içerikler nedeniyle 303 kullanıcı daha incelemeye alındı.

Yaklaşık 5 ay süren çalışmaların ardından, 10 Şubat 2026 tarihinde düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda toplam 346 şüpheli hakkında işlem yapıldığı, Telegram'daki 69 kapalı grup ve kanalın kapatıldığı bildirildi.

Değirmenci, çalışmanın klasik operasyon yöntemlerinin ötesinde, dijital suç ekosistemine karşı geliştirilen yerli ve akıllı bir güvenlik mimarisi olduğunu belirterek, "Uyuşturucu ticareti dijitalleşiyorsa, devlet de dijitalleşir. Dijital alan sahipsiz değildir. Bu çalışma, Türkiye'nin dijital güvenlik kapasitesi açısından ezber bozan bir eşiktir" ifadelerini kullandı.

"YAPAY ZEKÂ DESTEKLİ OPERASYONLA SOSYAL MEDYADAKİ UYUŞTURUCU AĞI ÇÖKERTİLDİ"

İstanbul Emniyet Müdürü Selami Yıldız, sosyal medya ve anlık mesajlaşma platformları üzerinden yürütülen uyuşturucu ticaretine yönelik, yapay zekâ destekli analiz sistemleri kullanılarak gerçekleştirilen operasyonlarda 305 şüphelinin yakalandığını belirtti.

Yıldız, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İstanbul merkezli olmak üzere 14 ilde eş zamanlı düzenlenen operasyonlarda, dijital platformlar üzerinden uyuşturucu madde ticareti yapan şahısların hedef alındığını belirtti.

Operasyonların Türkiye'de bu kapsamda gerçekleştirilen ilk yapay zekâ destekli uyuşturucu operasyonu olduğunu vurgulayan Selami Yıldız, uyuşturucu ile mücadelenin kararlılıkla sürdürüleceğini ifade etti. Yıldız, "Bu şehirde zehir tacirlerine geçit yok. Siber Vatan'da saklanacakları bir alan yok. Bir gencimizi dahi kaybetmeye tahammülümüz yok." dedi.