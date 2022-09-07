Dijital Pazarlama Stratejileri Kılavuzu

Günümüzün çevrimiçi dünyasında dijital pazarlama stratejileri esastır. Sektörünüz veya şirketinizin büyüklüğü ne olursa olsun işinizi büyütmenin en iyi yollarından biri, bu stratejileri kullanmaktır. Dijital pazarlama stratejilerinin amacı, şirketiniz hakkında farkındalığı artırmak ve markanıza yeni müşteriler çekmektir. Ancak bu stratejiler kullanılmadan önce alanında uzman bir sosyal medya ajansı ile çalışmak gerekir. Çünkü bu sayede hangi çevrimiçi kanalları ve dijital pazarlama stratejilerini kullanacağınızı ve ayrıca bu kanallara ve stratejilere ne kadar bütçe ayıracağınızı öğrenebilirsiniz.



DİJİTAL PAZARLAMA STRATEJİSİ NEDİR?



Dijital pazarlama, internet, cep telefonları veya sosyal medya gibi dijital ortamlar aracılığıyla ürün veya hizmetlerin pazarlanmasıdır. Bu pazarlama türünde kullanılan dijital pazarlama stratejileri ise çeşitli hedeflere ulaşmak için dijital pazarlama kanallarını kullanan bir dizi eylemi tanımlar.

Bu açıdan bu stratejiler, belirlenmiş pazarlama hedeflerine ulaşmak için yapılan hedef ve planları kapsar. Hedefler, iş hedeflerinizin ne olduğuna ve öncelik sırasına göre belirlenir. Bu hedefler belirlendikten sonra bunlara ulaşmak için dijital pazarlama kampanyaları geliştirebilir ve yürütülebilirsiniz. Bunun yanı sıra dijital pazarlama stratejilerinin sağladığı diğer avantajlardan da yararlanabilirsiniz.

DİJİTAL PAZARLAMA STRATEJİLERİNİN AVANTAJLARI



Dijital pazarlama stratejileri ile işletmeniz aşağıdakileri içerebilecek hedeflerine ulaşabilir:

* Web sitesi trafiğini artırma: Tüm dijital pazarlama stratejilerinin ana hedeflerinden biri, bir şirketin web sitesine gelen trafiği artırmaktır.

* Fiziksel mağaza trafiğini artırma: İşletmeniz fiziksel bir mağaza işletiyorsa ana hedeflerinizden biri büyük olasılıkla müşterileri bulunduğunuz yere getirmek olacaktır. Yerel SEO gibi pazarlama stratejileri, bu hedefe ulaşmanıza ve daha fazla müşteri çekmenize yardımcı olabilir.

* Marka bilinirliğini artırma: Dijital pazarlamayı kullandığınızda arama sonuçları, sosyal medya platformları veya başka bir satış noktası aracılığıyla markanızı daha fazla potansiyel müşterinin önüne çıkarırsınız. Bunun sonucunda daha fazla insan markanızdan haberdar olabilir. Bu sayede insanlar, sunduğunuz ürün veya hizmetlere ihtiyaç duyduklarında markanızı daha kolay hatırlayabilir ve satın almaları daha olası hale gelir.

* Geliri ve dönüşümleri artırma: Herhangi bir dijital pazarlama stratejisinin en büyük ve en önemli amacı geliri artırmaktır.

DİJİTAL PAZARLAMA STRATEJİSİ NASIL OLUŞTURULUR?



Dijital pazarlama stratejisi oluştururken aşağıdaki yedi adımı izleyebilirsiniz:

1. Markanızı tanımlayın: Markanızı tanımlamak için marka sesini kullanmanız gerekir.

2. Hedef kitlenizi oluşturun: Hedef kitle araştırması ile işletmenizin kime ulaşmak istediğini belirleyebilirsiniz. Kullanıcı demografisinin yanı sıra insanları şirketinizi, ürünlerinizi ve hizmetlerinizi seçmeye iten motivasyonları da düşünmeniz gerekir.

3. S.M.A.R.T. hedefler oluşturun: Stratejinize rehberlik etmesi için spesifik, ölçülebilir, ulaşılabilir, gerçekçi ve zamanlı hedefler oluşturmalısınız. Aynı zamanda şirketinizin büyümesi için kısa ve uzun vadeli hedeflerinizi de düşünmelisiniz.

4. Dijital pazarlama stratejinizi seçin: Şirketiniz için en iyi stratejileri seçmeniz önemlidir. Bu aşamada işiniz ve sektörünüz için en fazla değeri sunan stratejilere odaklanmayı unutmamalısınız.

5. Dijital pazarlama bütçenizi belirleyin: İşletmeniz için gerçekçi bir bütçe oluşturmak için fiyat araştırması yapabilirsiniz.

6. Kampanyalarınızı başlatın: Planlamanızın ardından kampanyalarınızı seçtiğiniz kanallar üzerinden yayınlayabilirsiniz.

7. Sonuçlarınızı takip edin: Sonuçları izleyerek stratejilerinizin performansını izlemeli ve ölçmelisiniz. Çünkü bu sayede hangi stratejilerin işe yaradığını veya yaramadığını görebilirsiniz. Stratejilerinizin ve yatırım getirilerinin nabzını tutmak için ise Google Analytics, Google Search Console ve Google Ads gibi Google araçlarını kullanabilirsiniz.

YAYGIN OLARAK KULLANILAN 7 DİJİTAL PAZARLAMA STRATEJİSİ



Değişen kurumsal hedeflere ve pazarlama tekniklerine uyum sağlayan sayısız dijital pazarlama stratejisi vardır. Ancak aşağıdakiler de dahil olmak üzere birçok şirketin yaygın olarak kullandığı 7 adet dijital pazarlama stratejisi bulunur:

1.SEO

SEO, Google gibi arama motorlarındaki sıralamaları iyileştirmek için içeriği optimize etme sürecini ifade eder. Dijital pazarlama için SEO oldukça önemlidir. Çünkü başarılı bir SEO çalışması, satın alma huninizin neresinde olurlarsa olsunlar hedef kitlenizin her bir üyesini yakalar. Bunun nedeni hemen hemen her kullanıcının yeni bir ürün veya hizmet arayışı için arama motorlarını kullanmasıdır.

Sonuç olarak ürün sayfalarınız trafik almıyorsa bu sayfaları, ürünleri ve hizmetleri arayanların önüne çıkarmak için SEO en iyi seçeneğiniz olacaktır. Bunun yanı sıra blog içeriklerinize trafik çekmek için de SEO çalışmalarından yararlanabilirsiniz.

2. TIKLAMA BAŞINA ÖDEME (PPC)



PPC, en uygun maliyetli ücretli reklamcılık yöntemlerinden biridir. Dijital pazarlamaya yeni başlayan veya hızlı bir destek arayan birçok işletme için PPC, kullanışlı bir dijital pazarlama stratejisidir. Çünkü tıklama başına ödeme stratejisi, web sitenizi arama sonuçlarının en üstüne taşır. Bu, şirketinizin arama motoru sonuçlarında birkaç sayfa geride olması durumunda yararlıdır.

3. İÇERİK PAZARLAMASI



İçerik pazarlamasında şirketler, içerik aracılığıyla hedef kitlelerine ulaşmaya ve onlarla etkileşim kurmaya odaklanır. Videolar, blog yazıları, infografikler ve daha fazlasını içerebilen bu içerikler, kullanıcılara değer sağlar.

Örneğin; kamp malzemeleri satan bir işletmeniz varsa yeni başlayanların ilk kampları için neye ihtiyacı olduğu hakkında bir makale yazabilirsiniz. Ayrıca nerelerde kamp kurulacağı hakkında da içerikler üretebilirsiniz. Ancak içeriğiniz için hangi konuyu seçerseniz seçin içeriğinizin hedef kitleniz için alakalı ve faydalı olması çok önemlidir.

4. E-MAİL MARKETİNG



E-mail marketing, mevcut müşterileri elde tutmanın yanı sıra yenilerini kazanmaya odaklanır. Bu dijital pazarlama stratejisi, marka bilinirliği oluşturmak, şirketinizi akılda tutmak ve tekrar satın almaları teşvik etmek için mükemmel bir tekniktir.

Bir dijital pazarlama stratejisi olarak e-mail marketing'in temel amacı, potansiyel müşteriler için akılda kalmak ve mevcut müşterilere, ilgili sektör haberleri gibi faydalı bilgiler ve ürün kuponları gibi kişiselleştirilmiş içerik sağlayarak geri gelmelerini sağlamaktır.

5. SOSYAL MEDYA PAZARLAMASI



Sosyal medya pazarlaması, dönüşümleri artırmaya ve marka bilinirliği oluşturmaya odaklanır. Bir sosyal medya pazarlama kampanyası, hedef kitlenize ve platform tercihlerine bağlı olarak bir veya birkaç sosyal medya platformunu içerebilir.

Sosyal medya pazarlamasının temel amacı, marka bilinirliğini ve dönüşümleri artırmanın yanı sıra şirketinizin itibarını oluşturmak ve sürdürmektir. Bu nedenle bu strateji, bilgilendirme ve tanıtım içeriği oluşturmaya ve ayrıca çeşitli platformlarda kullanıcılarla etkileşime geçmeye odaklanır.

6. REMARKETİNG



Retargeting olarak da bilinen remarketing, belirli bir web sayfasını ziyaret etmiş ve belirli bir işlem yapmış veya yapmamış kullanıcılara reklam gösterilen çok yaygın bir dijital pazarlama stratejisidir. Bu strateji, işletmenize veya markanıza biraz ilgi göstermiş kişileri hedeflemenin etkili bir yolunu sunar. Bu sayede potansiyel müşterilerle daha fazla etkileşimde kalabilir ve marka bilinirliğini ve dönüşümleri artırabilirsiniz.

7. INFLUENCER MARKETİNG



Influencer marketing, ürünleriniz veya hizmetlerinizi pazarlamak için sektörünüz ile ilgili bir influencer ile iş birliği yapmayı içerir. Bu dijital pazarlama stratejisi, influencer'ların takipçileriyle oluşturduğu yüksek güven nedeniyle işe yarar. Çünkü bu kişilerden gelen öneriler, markanızın potansiyel müşterileri için bir tür sosyal kanıt işlevi görür. Bundan dolayı dijital pazarlama alanında bu stratejiyi kullanmak oldukça önemlidir.

Sonuç olarak dijital pazarlama stratejileri işletmeniz için birçok fayda sağlar. Aralarından seçim yapabileceğiniz çok sayıda strateji vardır ve hepsi fiyat, erişim potansiyeli, kullanılabilirlik ve amaç bakımından farklılık gösterir. Bu aşamada ihtiyacınız olan şey işinize en uygun stratejilerin sağlam bir kombinasyonudur. Bu kombinasyonu en doğru şekilde oluşturabilmek için ise dijital pazarlama danışmanlığı hizmetinden yararlanmayı düşünebilirsiniz.