  • Dikili ve Foça'da düzensiz göçmen operasyonu: 37 yakalama, 33 kurtarma
Güncel

Dikili ve Foça'da düzensiz göçmen operasyonu: 37 yakalama, 33 kurtarma

Dikili ve Foça ilçelerinde Sahil Güvenlik ekipleri hem yakalama hem de kurtarma operasyonları gerçekleştirdi. Motor arızası nedeniyle denizde sürüklenen 33 düzensiz göçmen güvenli şekilde karaya çıkarıldı.

21 Kasım 2025 Cuma 23:39
Sahil Güvenlik Komutanlığının internet sitesindeki açıklamaya göre, Dikili açıklarında görevli Sahil Güvenlik Mobil Radarı tarafından lastik botta bir grup düzensiz göçmen olduğu tespit edildi.

Bunun üzerine bölgeye Sahil Güvenlik gemisi ve botu görevlendirildi.

Ekiplerce durdurulan lastik bottaki 24 düzensiz göçmen yakalandı.

Aynı ilçe açıklarında düzensiz göçmenlerin olduğu lastik botun motor arızası nedeniyle sürüklendiği ve yardım talebinde bulunulduğu bilgisinin alınması üzerine bölgeye Sahil Güvenlik gemisi yönlendirildi.

Ekipler, lastik bottaki 33 düzensiz göçmeni kurtardı.

Foça ilçesinde ise görevli Sahil Güvenlik Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Timi, Sahil Güvenlik Özel Harekat Timi ve Sahil Güvenlik Kolluk Destek Timi tarafından kara üzerinde tespit edilen 3'ü çocuk 13 düzensiz göçmen yakalandı.

Düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.

