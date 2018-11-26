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Dikili'de 54 düzensiz göçmen kurtarıldı

İzmir'in Dikili ilçesinde lastik botun yakıtının bitmesi nedeniyle sürüklenen ve yardım talebinde bulunan 54 düzensiz göçmen, Sahil Güvenlik Komutanlığı tarafından kurtarıldı.

  • İHA
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 24 Kasım saat 23.59'da İzmir'in Dikili ilçesi önlerinde içerisinde bir grup düzensiz göçmenin bulunduğu lastik botun yakıtının bitmesi nedeniyle sürüklendiği ve yardım talebinde bulunulduğu bilgisi alınması üzerine Sahil Güvenlik botu tarafından tespit edilen lastik bot içerisindeki 22 Orta Afrika, 15 Kongo, 8 Komorlar Birliği, 4 Uganda, 2 Senegal, 1 Eritre, 1 Mali ve 1 Çad uyruklu olmak üzere toplam 54 düzensiz göçmen kurtarıldı. Düzensiz göçmenlerin 23'ünün erkek, 17'sinin kadın, 14'ünün de çocuk olduğu belirtildi.

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