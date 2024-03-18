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Güncel

Dikkat çeken İmamoğlu İnşaat detayı... CHP'deki kirli para skandalında yeni gelişme

CHP İstanbul İl Başkanlığında çekildiği öne sürülen para sayma görüntülerine ilişkin yürütülen soruşturmada, İmamoğlu İnşaat Şirketinin Genel Müdürü Tuncay Yılmaz 'şüpheli' sıfatıyla ifade verdi.

AA18 Mart 2024 Pazartesi 17:35 - Güncelleme:
Dikkat çeken İmamoğlu İnşaat detayı... CHP'deki kirli para skandalında yeni gelişme
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İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca CHP İstanbul İl Başkanlığında çekildiği iddia edilen ve sosyal medyada paylaşılan para sayma görüntülerine ilişkin soruşturma devam ediyor.

Bu kapsamda, CHP'li İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Meclis Üyesi ve İBB Spor Kulübü Başkanı Fatih Keleş'in, savcılık ifadesinde "O dönem Beylikdüzü İlçe Başkanı olan CHP İstanbul Milletvekili Turan Taşkın Özer tarafından verilen paraların taşınmasına yardım ettiğini" söylediği Tuncay Yılmaz, Çağlayan'daki İstanbul Adliyesine geldi.

Savcılık katına çıkan Yılmaz, şüpheli sıfatıyla ifadesinin alınmasının ardından adliyeden ayrıldı.

- SORUŞTURMA

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, bazı sosyal medya hesaplarında, "Fatih Keleş'in CHP İstanbul İl Başkanlığında para destelerini sayarken çekilen görüntüleri ortaya çıktı" notuyla paylaşılan görüntülere ilişkin maddi gerçeğin ortaya çıkarılması, suç ve suç unsuru bulunup bulunmadığının tespit edilmesi amacıyla resen soruşturma başlatmıştı.

Soruşturma kapsamında İBB Spor Kulübü Başkanı Fatih Keleş, eski CHP İstanbul İl Başkan Yardımcısı Özgür Nas ve eski CHP İstanbul İl Başkanlığı basın danışmanı Can Poyraz'ın şüpheli olarak savcılıkça ifadesi alınmıştı.

Öte yandan soruşturma kapsamında, Keleş'in, "Parayı avukatlık ofisinde CHP İstanbul il binasını satan Ali Rıza Braka teslim aldı." şeklindeki ifadesinde geçen Ali Rıza Braka da şüpheli olarak ifade vermişti.

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