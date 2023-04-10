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Dikkat çeken isimler... AK Parti'den milletvekili adayı oldular

AK Parti, milletvekili aday listesinde sanat ve spor dünyasından bir çok isim yer aldı.

IHA10 Nisan 2023 Pazartesi 11:06 - Güncelleme:
Dikkat çeken isimler... AK Parti'den milletvekili adayı oldular
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Sanat ve spor dünyasından bir çok isim AK Parti'den milletvekili adayı oldu.

Milli yüzücü Umut Arman Sonay ise AK Parti'den İstanbul 1. Bölge 18. sıradan aday oldu. Listelerde sanat dünyasından da isimler var. AK Parti'de müzisyen Yücel Arzen, İstanbul 3. Bölge 14. sıradan aday oldu. Oyuncu Bahadır Yenişehirlioğlu Manisa'dan 1. sıra adayı olarak gösterildi. AK Parti'de en genç aday 18 yaşındaki Nisa Alptekin oldu. Alptekin, İzmir 1. Bölge 10. sıradan milletvekili adayı gösterildi. Eski MHK Başkanı ve eski Süper Lig Hakemi Kuddusi Müftüoğlu da AK Parti Antalya 7. sıra adayı oldu.

2006 yılında ise Miss Turkey Güzellik yarışmasında "Veet Türkiye Güzeli" seçilen Seda Sarıbaş, 2023 Milletvekili seçimlerinde AK Parti Aydın milletvekili adayı listesinde bulunuyor.

Türkiye'nin ilk başörtülü ve 63. seçim hükümetinin Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Ayşen Gürcan, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından AK Parti'den Eskişehir 2. sıradan milletvekili adayı gösterildi.

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