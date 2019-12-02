Dikkat çeken itiraflar: Teröristbaşı Gülen'e çamaşır taşıyordu

FETÖ’nün 15 Temmuz’daki darbe girişimini Akıncı Üssü’nden yöneten firari Adil Öksüz’ün eşi Aynur Öksüz hakkındaki soruşturma dosyasında bir ifade dikkat çekti. “Bilgi sahibi” sıfatıyla ifade veren ismin, 2004-2006 yılları arasında Öksüz’ün İstanbul’daki evinde çocuk bakıcılığı ve temizlik görevlisi olarak çalışan A.B. olduğu anlaşıldı. Adil Öksüz’ün haftada iki kez evde toplantılar yaptığını kaydeden A.B., toplantılara genelde 4-5 kişinin geldiğini, telefonlarını mutfağa bıraktıklarını belirterek, “Ben toplantılara gelenleri görmüyordum. Ancak eşi Aynur Öksüz’den duyduğum kadarıyla toplantılardan birine Samanyolu TV’de çalışan Kemal Gülen isimli şahsın geldiğini duydum. Bazen de öğrenciler eve geliyordu ve Adil Öksüz bu öğrencilerle tek tek görüşme yapıyordu” dedi.

BALYA BALYA PARA

Adil Öksüz’ün eski eşyaları kullanması için kendisine verdiğini kaydeden A.B., FETÖ imamının verdiği bir gömleğin cebinde fişleme notu bulduğunu anlattı. Yeni Şafak'ın haberine göre, “Bana verdiği gömleklerin birinin cebinde bir askerin adının soyadının ve rütbesinin yazılı olduğu bir not kağıdı buldum. Yanında, ‘Evli, çocuk sahibi ve metresi var’ yazıyordu” diyen A.B., Adil Öksüz’ün sürekli ABD’ye gidip geldiğini, evde Fetullah Gülen’le çekilmiş birçok fotoğrafın olduğunu söyledi. Aynur Öksüz’ün de bölge imamlığı yaptığını kaydeden A.B., şu bilgileri verdi: “Bazen eve gelen öğrencilere elden para verirdi. Çocuğu odanın birinden bir balya para buldu. Aynur Öksüz, çocuğun elinden parayı ‘Bunlar himmet parası’ diyerek hızla aldı. İç çamaşırları hazırlamıştı. Ne yapacağımızı sorduğumda ‘Hocaefendiye göndereceğiz’ dedi.”

FETÖ’cülerin şans getirmesi için giydikleri elbiseleri Gülen’e okuttuğu ya da Gülen’in kirli çamaşırlarını sakladığı biliniyor.