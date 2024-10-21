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Dilan Polat ve Sıla Doğu hakkında soruşturma başlatıldı

Dilan Polat ile kardeşi Sıla Doğu hakkında 'hayasızca hareketler' suçundan resen soruşturma başlatıldı.

AA21 Ekim 2024 Pazartesi 12:38 - Güncelleme:
Dilan Polat ve Sıla Doğu hakkında soruşturma başlatıldı
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İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Basın Suçları Soruşturma Bürosu, Dilan Polat ve kardeşi Sıla Doğu'nun sosyal medyada yayınlanan Beşiktaş'taki bir eğlence mekanında çekilen görüntülerine ilişkin harekete geçti.

Başsavcılık, Polat ve Doğu hakkında "hayasızca hareketler" suçundan resen soruşturma başlattı.

Dilan Polat, Anadolu 2. Asliye Ceza Mahkemesinde "suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama", "suç işlemek amacıyla örgüt kurma, yönetme" ile "Futbol ve Diğer Spor Müsabakalarında Bahis ve Şans Oyunları Düzenlenmesi Hakkında Kanun'a muhalefet" suçlarından 40 yıla kadar hapis cezası istemiyle yargılandığı dava kapsamında 19 Ağustos'ta tahliye olmuştu.

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