15°
İstanbul
00:00:00
İstanbul
  • $ 5,8337
  • 6,5626
  • 239.953
  • 96.216
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

GÜNCEL

  1. Haberler
  2. Güncel

Dilan'ı, 'düşmanlarıyla fotoğraf çektirdi' diye öldürmüş!

İzmir'in Buca ilçesinde, evinde tabancayla vurularak öldürülmüş halde bulunan Dilan Tutucu'nun (20) katil zanlısı olarak gözaltına alınan eski sevgili A.Y. (22) cinayeti itiraf etti. Hakkında kesinleşmiş 10 yıl hapis cezası bulunan ve cezaevinden firar ederek, cinayeti işleyen A.Y., 'Cep telefonunda düşmanlarımla çekilmiş fotoğraflarını ve mesajlaşmalarını gördüm. Bu nedenle öldürdüm' dedi.

  • DHA
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Buca ilçesi Yıldız Mahallesi'nde yaşayan Dilan Tutucu'dan haber alamayan yakınları, geçen cuma günü öğle saatlerinde genç kızın evine gitti. Uzun süre zili çalmalarına rağmen kapı açılmayınca da durumu polise haber verdi. Adrese gelerek, eve giren polis ekipleri, Dilan Tutucu'yu tabancayla vurularak, öldürülmüş halde buldu. Tutucu'nun cansız bedeni, yapılan olay yeri incelemesinin ardından otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. Otopsinin ardından yakınları tarafından cenazesi teslim alınan genç kız, Yeni Buca Mezarlığı'nda toprağa verildi.
 
Babası Mehmet Ali Tutucu'nun da yaklaşık 15 yıl önce cinayete kurban gittiği ortaya çıkan Dilan Tutucu'nun katil zanlısını belirlemek için çalışma başlatan polis ekipleri, evin çevresindeki güvenlik kameraları ile MOBESE kayıtlarını incelemeye aldı. Son 24 saati saniye saniye inceleyen polisler, Dilan Tutucu'nun eski erkek arkadaşı A.Y. tarafından öldürülmüş olma ihtimali üzerine yoğunlaştı. Dilan'ın cep telefonundan görüştüğü kişileri de belirleyen polis, bu isimlerin ifadesini aldı. Şüphelinin eski sevgili A.Y. olduğu ortaya çıktı. Cinayet Masası polisleri, dün akşam A.Y.´yi saklandığı adreste yakaladı.
 
'DÜŞMANLARIMLA BİRLİKTELIK KURMUŞ'
 
Gözaltına alınarak emniyete götürülen A.Y. önce susma hakkını kullandı. Ardından da cinayeti itiraf etti. Zanlı ifadesinde, Dilan Tutucu ile 4 yıl birlikte yaşadıklarını, kendisinin cezaevine girmesinin ardından genç kızın ilişkiyi bitirdiğini ileri sürdü. 10 yıl kesinleşmiş hapis cezası ile farklı suçlardan kaydı bulunan bulunan A.Y., cezaevinden firar ettiğini, konuşmak için eski sevgilisinin evine gittiğini, bu sırada birahanede çalıştığını öğrendiğini ve Dilan Tutucu'nun cep telefonunu incelediğini anlatarak, "Cep telefonunda düşmanlarımla birahanede samimi şekilde çekilmiş fotoğraflarını ve mesajlaşmalarını gördüm. Düşmanlarımla birliktelik kurmuş. Bu nedenle öldürdüm" dedi. 
 
Daha önce de bir cinayet olayında katil zanlılarının yanında olduğunu söyleyen A.Y., işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilecek.
 

Sri Lanka’da kilise ve otellere eş zamanlı patlamalar: 138 ölü, 400 yaralı

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!

Çarpıcı detaylar ortaya çıktı: FETÖ ihanete böyle hazırlandı

Çarpıcı detaylar ortaya çıktı: FETÖ ihanete böyle hazırlandı

Osmanlı usulü yapıyor, sıraya girdiler!

Osmanlı usulü yapıyor, sıraya girdiler!

Annesi için ekti, fiyatı ve ilgiyi görünce üretime yöneldi

Annesi için ekti, fiyatı ve ilgiyi görünce üretime yöneldi

Yargıtay'dan milyonlarca işçiye müjdeli haber

Yargıtay'dan milyonlarca işçiye müjdeli haber

Türk ordusu kardeş ülkeyle gövde gösterisi yapacak

Türk ordusu kardeş ülkeyle gövde gösterisi yapacak

'Cihaz söküldü' uyarısı ekipleri alarma geçirdi! Değeri 3 milyon

'Cihaz söküldü' uyarısı ekipleri alarma geçirdi! Değeri 3 milyon

Ahmet Kural'a hapis cezası

Ahmet Kural'a hapis cezası

İstifa etseniz de işsizlik maaşı alabilirsiniz! İşte şartları

İstifa etseniz de işsizlik maaşı alabilirsiniz! İşte şartları
 

POPÜLER HABERLER

Yan yatan gemideki koliler denize saçıldı! İşte o onlar...

Yan yatan gemideki koliler denize saçıldı! İşte o onlar...

Kanalizasyon çalışmalarından 'lahit' çıktı

Kanalizasyon çalışmalarından 'lahit' çıktı

İlk kez ele geçirildi! FETÖ'nün dijital evlilik programı...

İlk kez ele geçirildi! FETÖ'nün dijital evlilik programı...

Emeklilikte çifte maaş!

Emeklilikte çifte maaş!

ÖNE ÇIKAN HABERLER

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA