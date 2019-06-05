Dilara Tor kimdir? Dilara Tor hırsızlık mı yaptı?
Ünlü oyuncu ve seslendirme sanatçısı Dialara Tor, “hırsızlık” iddiasıyla gündem oldu. Vatandaşlar, ‘Dilara Tor kimdir? Dilara Tor hırsızlık mı yaptı?’ sorularına yanıt aramaya devam ediyor. İddiaya göre, Mecidiyeköy'deki bir AVM'ye giden Dilara Tor, X-Rey cihazına bırakılan cep telefonunu aldığı ve SİM kartını telefona taktığı ifade edildi. Olay, savcılığa taşındı. Dilara Tor, ifadesinde telefonu yanlışlıkla aldığını söyledi. Dilara Tor, daha önce de Mahsun Kırmızıgül'ün senaryosunu yazıp yönettiği 'Vezir Parmağı' adlı filmde rol almıştı. 'Mad Man', 'Game of Thrones' dizilerinin seslendirme yönetmenliğini gerçekleştirdi. Peki, Dilara Tor kaç yıl hapis cezasıyla yargılanıyor? İşte merak ettiğiniz tüm detaylar haberimizde…
Dilara Tor kimdir? Dilara Tor hırsızlık mı yaptı? Dilara Tor kaç yıl hapis cezasıyla yargılanıyor? Ünlü oyuncu ve seslendirme sanatçısı Dialara Tor, “hırsızlık” iddiasıyla olay oldu. Vatandaşlar tarafından merak edilen sorulara yanıt aranıyor. Sabah gazetesinde yer alan iddiaya göre; Mecidiyeköy'deki bir AVM'ye giden Dilara Tor, X-Ray cihazından geçerken Taygun A. isimli bir kişinin cep telefonunu aldı. SİM kartını telefona taktığı ifade edildi. Olay, savcılığa taşındı. Dilara Tor, ifadesinde telefonu yanlışlıkla aldığını söyledi. Oyuncu ve seslendirme sanatçısı olan Dilara Tor, Ruhsar dizisindeki 'Dublegül' karakteriyle tanındı. 'Bir hikayem var', 'Vezir Parmağı' ,'Ev Kira Semt Bizim' sinema filmlerinde rol ln Tor, birçok uluslarası yapımın seslendirme sanatçılığını yaptı. 'Mad Man', 'Game of Thrones' dizilerinin seslendirme yönetmenliğini gerçekleştirdi. İşte merak ettiğiniz tüm detaylar haberimizde…
'X-REY'DEN GEÇERKEN ALDI'
Sabah gazetesinde yer alan iddiaya göre; Mecidiyeköy'deki bir AVM'ye giden Dilara Tor, X-Ray cihazından geçerken Taygun A. isimli bir kişinin cep telefonunu aldı.
KAMERA KAYITLARINDA FARK EDİLDİ
Birkaç dakika sonra telefonunun olmadığını fark eden Taygun A., güvenlik noktasına gitti. Güvenlik kameralarını izlediğinde, bir kadının telefonunu aldığını gördü. Olay, savcılığa taşındı. Dilara Tor, ifadesinde telefonu yanlışlıkla aldığını söyledi. Oyuncunun 15 yıla kadar hapsi isteniyor. Öte yandan iddiaya göre; Dilara Tor'un, kendi SIM kartını diğer telefona taktığı tespit edildi.
DİLARA TOR KİMDİR?
Oyuncu ve seslendirme sanatçısı olan Dilara Tor, Ruhsar dizisindeki 'Dublegül' karakteriyle tanındı. 'Bir hikayem var', 'Vezir Parmağı' ,'Ev Kira Semt Bizim' sinema filmlerinde rol ln Tor, birçok uluslarası yapımın seslendirme sanatçılığını yaptı. 'Mad Man', 'Game of Thrones' dizilerinin seslendirme yönetmenliğini gerçekleştirdi.
OYUNCU
Taş Devri Firarda (Türkçe Seslendirme)Sinema Filmi 2018
Ev Kira Semt Bizim (Gülsüm)Sinema Filmi 2018
Phantom Thread (Harriet Sansom Harris Seslendirmesi )Sinema Filmi 2017
Mom and Dad (Marilyn Dodds Frank Seslendirmesi )Sinema Filmi 2017
Vezir Parmağı (Fazilet)Sinema Filmi 2016
Düşlerin Terzisi (Türkçe Seslendirme)Sinema Filmi 2015
Bir Hikayem Var (Otel Müdüresi)Sinema Filmi 2012
İçinde Yaşadığım Deri (Türkçe Seslendirme)Sinema Filmi 2011
Tehlikeli İlişki (Türkçe Seslendirme)Sinema Filmi 2011
Kara Büyü (Türkçe Seslendirme)Sinema Filmi 2009
Küçük Gün Işığım (Türkçe Seslendirme)Sinema Filmi 2006
Criminal Minds (Türkçe Seslendirme)TV Dizisi 2005
Üvey Baba (Mualla)TV Dizisi 2000
Ruhsar TV Dizisi 1997
Ruhsar (Dublegül) TV Dizisi 1997
The Little Mermaid (Türkçe Seslendirme) Sinema Filmi 1989
SESLENDİRME
Çizgi Ötesi (Seslendirme Yönetmeni)
Mom and Dad (Seslendirme Yönetmeni)
Berlin Sendromu (Seslendirme Yönetmeni)
Zombi Ekspresi (Seslendirme Yönetmeni)
Müttefik (Seslendirme Yönetmeni)
Bas Gaza (Seslendirme Yönetmeni)
The Family Fang (Seslendirme Yönetmeni)
Mission Impossible - Rogue Nat... (Seslendirme Yönetmeni)
Lanet 2 (Seslendirme Yönetmeni)
44. Çocuk (Seslendirme Yönetmeni) Sinema Filmi
The Red Road (Seslendirme Yönetmeni) TV Dizisi
Eğer Yaşarsam (Seslendirme Yönetmeni)
Süper Baba (Seslendirme Yönetmeni)
Sadece Aşıklar Hayatta Kalır (Seslendirme Yönetmeni)
Parkland (Seslendirme Yönetmeni)
Buraya Kadar (Seslendirme Yönetmeni)
People Like Us (Seslendirme Yönetmeni)
Aşk Bilmecesi (Seslendirme Yönetmeni)
Kafa Avcıları (Seslendirme Yönetmeni)
Game of Thrones (Seslendirme Yönetmeni) TV Dizisi
Üvey Baba (Seslendirme Yönetmeni) Sinema Filmi
Arayıcının Efsanesi (Seslendirme Yönetmeni) TV Dizisi
Mad Men (Seslendirme Yönetmeni) TV Dizisi
Yedek Kulübesi (Seslendirme Yönetmeni)
Altın Çocuk (Seslendirme Yönetmeni)
The Goonies (Seslendirme Yönetmeni)
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