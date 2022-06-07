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Güncel

MİT'ten derin operasyon! ''PKK'nın suikastçısı'' yakalanıp Türkiye'ye getirildi

Terör örgütü PKK/YPG'nin suikastçısı olarak çeşitli eylemlere katıldığı belirlenen Dilbirin Kaçar, MİT'in Suriye'deki operasyonuyla Türkiye'ye getirildi.

7 Haziran 2022 Salı 11:22 - Güncelleme:
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Güvenlik kaynaklarından edinilen bilgiye göre, terör örgütüne 2015'te Siirt'te katılan Kaçar, yaklaşık bir yıl Cudi ve Gabar bölgelerinde faaliyet yürüttükten sonra 2016'da Suriye'ye gönderildi.

Irak'ın Sincar ilçesinde suikastçı eğitimi alan Kaçar, Ocak 2018'deki Zeytin Dalı ve Ekim 2019'daki Barış Pınarı harekatları sırasında örgüt adına çeşitli eylemlerde yer aldı.

Kaçar'ın son olarak Türkiye'nin olası harekatına karşı Aynularap bölgesine takviye güç olarak gönderilen timin sözde komutanlığını yaptığı belirlendi.

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