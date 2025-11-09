İSTANBUL 23°C / 14°C
9 Kasım 2025 Pazar / 19 CemaziyelEvvel 1447
  Dilovası faciası sonrası büyük vicdansızlık! Hayatını kaybedenlere hakaret ettiler
Güncel

Dilovası faciası sonrası büyük vicdansızlık! Hayatını kaybedenlere hakaret ettiler

Kocaeli'nin Dilovası ilçesinde 6 kişinin hayatını kaybettiği parfüm dolum tesisindeki yangının ardından sosyal medyada yapılan paylaşımlar tepki topladı.

9 Kasım 2025 Pazar 09:21
Dilovası faciası sonrası büyük vicdansızlık! Hayatını kaybedenlere hakaret ettiler
Mimar Sinan Mahallesi'nde bulunan bir parfüm dolum tesisinde sabah saat 09.00 sıralarında henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıkmıştı. Tesiste bulunan kimyasal maddelerin etkisiyle alevler kısa sürede büyüyerek tüm binayı sararken, yandaki bir binanın çatısına da sıçramıştı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edilmişti. Ekiplerin yoğun müdahalesi sonucu kontrol altına alınan yangında 6 kişi yaşamını yitirirken, 1'i ağır olmak üzere 7 kişi yaralanmıştı. Hayatını kaybedenlerin cenazeleri, otopsi işlemleri için morga kaldırılmıştı.

Olayın ardından "Kocaeli İnfaz Yayın" isimli bir Telegram sayfasında, yangında ölen vatandaşlara yönelik küfürlü ve hakaret içerikli paylaşımlar yapıldığı ortaya çıktı. D.Y.A. ve B.T. ismini kullanan şahısların hayatını kaybedenlerin fotoğraflarını paylaşarak küfürlü yazışmalar yaptıkları ve kendilerine tepki gösteren maktul yakınlarına da aynı şekilde karşılık verdikleri öğrenildi. Şahısların devlete ve şehitlere yönelik hakaret içerikli ifadeler de kullandığı paylaşımları, sosyal medyada büyük tepki çekti. Söz konusu şahıslar hakkında şikayetçi olunduğu öğrenildi.

