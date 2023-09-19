CHP Grup Başkanı Özgür Özel, geçtiğimiz yıllarda TBMM'de düzenlediği basın toplantısında Diyanet İşleri Başkanlığı'nın 4-6 yaş Kur'an kurslarını eleştirerek okul öncesine verilen din eğitimini 'orta çağ zihniyeti' olarak tanımlamıştı.

ÖZGÜR ÖZEL ÇARK ETTİ

Genel başkanlığa adaylığını açıklayan söylem değiştirdi. FOX TV canlı yayınında konuşan Özel, toplumda ideolojik ve inanca bağlı kutuplaşmalara izin vermeyeceklerini, CHP'lilerin de muhafazakar ailelerden geldiğini ifade etti.

'HACI TORUNLARIYIZ HEPİMİZ'

Sakalı belinde olan hacı amcaların Almanya'dan gelip muhafazakar partilere oy verdiğini söyleyen Özel, "Almanya'ya gidince en kötü ihtimal sosyal demokratlara, hatta yeşil partilere sol partilere oy veriyorlar. Neden? Onların hakkını onlar savunuyor. Bizim de burada ideolojisi, görüşü, inancı ne olursa olsun... Bizim burada hangi inançla sorunumuz var? Kendimiz hacı torunlarıyız hepimiz. CHP'lilerin anneannesi hacı olan, dedesi 5 vakit namazında olan, babası çok farklı düşünen... Sonuçta hepimiz bu milletin evladıyız. Biz kendi kimliğimizle var olacağız." diye konuştu.