İSTANBUL 32°C / 21°C
Parçalı bulutlu, güneşli
20 Ağustos 2024 Salı / 15 Safer 1446
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    33,8864
  • EURO
    37,6752
  • ALTIN
    2748.77
  • BIST100
    9978.76
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • Dini değerlere hakaret kadın suç makinası çıktı
Güncel

Dini değerlere hakaret kadın suç makinası çıktı

Sivas'ta sosyal medya üzerinden dini değerlere ağza alınmayacak hakaretler edip, uyuşturucu madde kullanımını özendirdiği için tutuklanarak ceza evine konulan kadının, fuhuştan uyuşturucu kullanımına kadar 29 ayrı suçtan kaydı olduğu anlaşıldı.

IHA20 Ağustos 2024 Salı 16:59 - Güncelleme:
Dini değerlere hakaret kadın suç makinası çıktı
ABONE OL

Edinilen bilgiye göre, sosyal medya hesapları üzerinden ağza alınmayacak hakaretler eden ve uyuşturucu madde kullanımını özendirecek paylaşımlar yapan Samira Beyza Gürkan (22) geçtiğimiz günlerde Sivas Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan yer tespit çalışmasının ardından Narkotik ve Güvenlik Şube Müdürlükleri ekipleri tarafından gözaltına alınmıştı.

Şüpheli, "uyuşturucu madde kullanımını özendirme, halkın bir kesiminin benimsediği dini değerleri alenen aşağılama" suçlarından adli makamlara sevk edilerek çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

29 AYRI SUÇTAN KAYDI VAR

Samira Beyza Gürkan'ın, 'Devlet büyüklerine hakaret, dini değerlere hareket, konut dokunulmazlığın ihlali, tehdit, hakaret, evden hırsızlık, polise mukavemet, kasten yaralama, ruhsatsız silah, özel hayatın gizliliğinin ihlali, fuhuş suçlarından 29 ayrı kaydı bulunduğu öğrenildi.

  • sosyal medya hakareti
  • uyuşturucu kullanımı
  • kadın tutuklama

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.