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Dini değerlerimize hakaretler yağdırmıştı... CHP'li başkanın danışmanı için karar

CHP'li Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Candan Yüceer'in danışmanı Samet Alaca'ya ait sosyal medya hesabındaki Peygamber Efendimiz'e, dine ve Cumhurbaşkanına hakaret paylaşımları kamuoyunda büyük tepki toplamıştı. Zanlı sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

IHA10 Ocak 2025 Cuma 14:29 - Güncelleme:
Dini değerlerimize hakaretler yağdırmıştı... CHP'li başkanın danışmanı için karar
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Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi'nde yaklaşık 8 aydır çalışan Samet Alaca'ya ait sosyal medya hesabındaki geçmiş paylaşımlarda, dini değerlere, Peygamber Efendimiz'e ve Cumhurbaşkanı'na yönelik hakaret içerikli ifadeler yer alması büyük tepkilere neden oldu. Bu durum, özellikle sosyal medyada geniş yankı uyandırdı. Vatandaşlar ve farklı siyasi kesimler durumu sert şekilde eleştirirken tepkiler devam ediyor. Zanlı geçmiş yıllara ait paylaşımlarında da dini değerlere hakaret edip, Cumhurbaşkanına suikast çağrısı yapmış.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Tekirdağ Cumhuriyet Başsavcılığınca konu ile ilgili soruşturma başlatıldı.

Soruşturma üzerine gözaltına alınan zanlı bu sabah geniş güvenlik önlemleri altında adliyeye sevk edildi.

TUTUKLANDI

Alaca, ayrıca geçtiğimiz günlerde gazetecilere yönelik hakaret içerikli mesaj yazmıştı.

Zanlı çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

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