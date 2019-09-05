Dink cinayetinde dikkat çeken detaylar: Kayıtları istedi ve odamda oturacağını söyledi

İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmada, Dink'in öldürüldüğü yerde bulunan ve kamera kayıtlarının alındığı bankanın o dönem ki şube müdürü Hamza Bülent İlkehan tanıklık yaptı.

Dink'in müşterileri olduğunu belirten İlkehan, "Cinayet gerçekleştikten sonra beni aradılar ve bir müşterimizin bankadan çıktıktan sonra vurulduğunu söylediler. Ben de hemen taksiye atlayıp bankaya gittim. Bankanın kapatılmasını ve içeri polisler ile tanıdık müşteriler haricinde kimsenin alınmamasını söyledim." diye konuştu.

Kendisi içeri girdikten sonra birçok polisin kamera kayıtlarını istemek için içeri girdiğini belirten İlkehan, "Bir komiser (FETÖ'den tutuklu eski polis Cem Akar) geldi, kamera kayıtlarını istedi ve odamda oturacağını söyledi. Bana kimliğini göstermişti. O odadayken iki polis daha geldi ve onlar da kamera kayıtlarını istedi. Ben de odamdaki komisere kim olduklarını sorduğumda, bana 'İstihbarat polisi.' dedi. O polisler bana gizli polis olduklarını söylemişti. Aynı görüntüyü en az 6-7 polis farklı zamanlarda gelerek aldı. İl olarak 1 saatlik, sonra bir günlük, sonra ise iki günlük kayıtları aldılar." diye konuştu.

Komiserle kayıtları izlediğini anlatan İlkehan, görüntülerde vurulma anının olmadığını, iki kadının çığlık attığı anı Dink'in vurulma anı olarak değerlendirdiklerini söyledi.

Sürekli kamera kayıtlarının polisler tarafından alındığını belirten İlkehan, "Ben de polislere bu görüntünün uzun süre kalmayacağını söyledim. Harddiski bütün olarak polislere verdim. Olayın öncesinden yaklaşık 15 gün öncesine kadar görüntüler mevcuttu. Cinayetin gerçekleştiği ilk gün odamda bulunan komiserle görüntüyü verdiğime dair tutanak tuttuk. Hatta istihbarattan polislerin de görüntü aldığını tutanağa not düştük." şeklinde beyanda bulundu.

"İSTİHBARATTAN GELEN POLİSLERİ TANIYORDUM"

Görüntüleri ilk alan ve FETÖ soruşturmaları kapsamında tutuklu bulunan eski polis Cem Akar da görüntüleri almak için şubeye gittiğini söyledi.

Kendisinin banka müdürünün odasında oturduğunu, görüntüleri alan diğer polislerle arasında bir konuşma geçmediğini ifade eden Akar, "Ben banka müdürüne bu görüntülerin basında çıkmamasını söyledim. O da bana 'Tamam ama görüntüleri istihbarat polislerine de verdik.' dedi. Bunun üzerine bir tutanak tuttuk ve görüntüleri, istihbarattan polislerin de aldığını belirttik." diye konuştu.

İstihbarattan gelen polisleri tanımadığını ve daha önce görmediğini kaydeden Akar, "Bankaya gelmeden önce şubemizdeki emniyet müdür yardımcısı personelimizin az olduğunu söylemişti. Bu nedenle bazı şubelerle ortak çalışacağımızı belirtmişti. O polisler de görüntüleri alınca başımız ağrımasın diye tutanakta belirtmiştik." ifadelerini kullandı.

Tanıkların dinlenilmesinin ardından duruşma, yarına ertelendi.