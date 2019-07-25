Diplomatımızın intikamı alındı

İstihbarat dünyası kendi içindeki insan hakları sınırlarını zorlayacak savaşlar içeren bir dünya. Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT), başta olmak üzere başka hiçbir istihbarat teşkilatının başaramayacağı operasyonlar gerçekleştirerek, destanlar yazıyor. Irak’ın Erbil kentinde bir restorana 17 Temmuz düzenlenen silahlı saldırıda Türkiye’nin Erbil Başkonsolosluğunda görevli diplomat Osman Köse şehit edildi. Hain saldırı sonrasında Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) ve Türk Silahlı Kuvvetleri harekete geçti. Saldırıyı gerçekleştirilen teröristler kısa sürede yakalandı ancak MİT, saldırıyı planlayanların peşine düştü. Saldırının hemen ardından planlayıcıların yerini tespit etmek için harekete geçen MİT, yerel istihbarat kaynaklarıyla bir araya geldi ve o kaynaklardan edinilen bilgiler ışığında planlayıcı teröristlerin yerini anında tespit ederek yakın takibe aldı.

ORTAK OPERASYON YAPTILAR

TSK ile birlikte operasyon için düğmeye basıldı. Biri SİHA, diğeri ise kadaradan olmak üzere iki operasyon gerçekleştirildi. İlk operasyon 18 Temmuz’da Duhok kırsalındaki bir yol üzerinde gerçekleştirildi. Operasyonda teröristler etkisiz hale getirildi. 6 gün sonra, Irak’ın kuzeyindeki Batifa kırsalında gerçekleştirilen operasyonda ise saldırıyı planlayan diğer teröristler hedef alındı. Operasyonda, teröristler etkisiz hale getirildi. Yerel asayiş birimlerinden edinilen bilgiye göre, suikastla direkt bağlantıları tespit edilen 45 kişi gözaltına alındı.

489 PKK’LI ÖLDÜRÜLDÜ

Öte yandan Milli Savunma Bakanlığı, yurt içinde ve Irak’ın kuzeyinde devam eden terör operasyonlarına ilişkin açıklamada bulundu. Bakanlıktan yapılan açıklamada, yurt içinde ve Irak’ın kuzeyindeki operasyonlarda son üç ayda 24’ü sözde lider kadroda 489 teröristin etkisiz hale getirildiği belirtildi. Açıklamada, FETÖ ile mücadeleyle ilgili, “15 Temmuz 2016’dan bugüne kadar 17 bin 505 personel ihraç edildi” ifadelerine yer verildi.