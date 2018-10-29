İzmir'de direğe çarpan minibüs elektrik kesintisine neden oldu

Alınan bilgiye göre, Mehmet Çelik'in kullandığı 35 PDD 76 plakalı minibüs, Hatay semti 193 Sokak'ta yokuş aşağı inerken park halindeki otomobil ve elektrik direğine çarptı.

Çarpmanın etkisiyle devrilen elektrik direği, başka bir otomobile de zarar verdi.

İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Can kaybı ve yaralananın olmadığı kazada devrilen elektrik direği nedeniyle akım kesilerek semte bir süre enerji verilemedi.

Onarım çalışmalarının ardından enerji kesintisi giderildi.

- "Üzgünüm"

Sürücü Mehmet Çelik, gazetecilere yaptığı açıklamada, yolcu bulunmayan minibüsün freninin boşaldığını, daha büyük bir tehlike oluşmaması için direksiyonu kırdığını, bu sırada otomobile ve elektrik direğine çarptığını söyledi.

Çelik, "Olaydan dolayı üzgünüm." dedi.

Mahalle sakinlerinden 60 yaşındaki Gülfer Yazıcıoğlu da rampa nedeniyle daha önce de birçok kez aynı yerde kaza olduğunu belirterek, tepkisini dile getirdi.

Yazıcıoğlu, yolun araç trafiğine kapatılmasını istedi.